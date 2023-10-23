以巴衝突｜加沙父母在子女腿上寫上名字？這種心痛舉動教人怎承受

美國《CNN》報道，一名為《CNN》工作的記者拍攝影片顯示，一些加沙家長會將子女的名字寫在其腿上，以便在自己或者子女被殺時便於辨識遺體身分。



這些影片是在加沙中部戴爾艾拜萊（Deir el-Balah）的Al Aqsa Martyrs醫院拍攝。該區域10月21至22日整夜都遭以色列空襲。影片顯示，遇害的一名幼童和三名孩童的小腿肚上都有用阿拉伯文寫着的名字，四個孩子都躺在放在房間地板的擔架上。這間房間似乎是太平間，且已經滿了。目前尚不清楚他們的家長是否也被殺。

戰爭到最後，傷痛是兒童，無情的戰火就算沒將他們的生命帶走，也早已將他們的幸福毁掉：（慎心，部份圖片或令人不安）

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記者表示，這種做法在近日變得更普遍。空襲後，加沙多間醫院狀況混亂，沒有足夠空間容納大量湧入的病人，太平間人滿為患。

影片顯示的僅是Al Aqsa Martyrs醫院部分區域，這些區域10月22日早上擠滿病人，傷者躺在走廊上的臨時病床和床墊上，其中包括孩童，還有一群病人被用擔架抬進醫院。

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