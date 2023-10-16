以巴衝突｜得悉女兒被殺　父親握拳喊「Yes」　淚如豆大哭訴原因

戰爭的無情，又一次展現在世人眼前。一位父親接受電視台採訪，描述了當他得知自己8歲的女兒在哈馬斯的襲擊中喪生，激動握拳大喊「Yes」。



巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列，以色列也強硬回擊，雙方戰事造成無數死傷，其中最讓人不捨的是因此離世的嬰幼兒。

一位心碎的父親接受電視台採訪，描述了自己8歲的女兒在哈馬斯的襲擊中喪生，他留下眼淚，卻突然激動握拳顫抖說着「Yes」。他怎麼會這麼說呢？

這位爸爸面對女兒離世的衝動仍喊好，內心真的不知有多傷痛：（按圖了解）

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這位愛爾蘭父親是一位醫生，他的小女兒艾米麗周五晚上去了一個朋友家過夜。而他自己也在一場暴動中倖存下來，他周遭有一百名居民喪生，但他在接下來的兩天裏被控制，也都不知道女兒發生了甚麼事。

他擔心着女兒的生命安全，但他的理性卻告訴他，如果女兒被活捉，下場會更悲慘。他深知被哈瑪斯捉走的人會被怎麼凌虐，而且沒有水沒有食物沒有水電，連基本維生條件都沒有。所以當他確定女兒她死了，他說「好」！

這是身為父母多麼心碎的時刻？失去孩子，永不能再見，但卻慶幸她死了。透過影片，看見這位父親淚流滿面地說：「這是我所希望的最好的結果了。她如果在加薩，如果你知道哈瑪斯做了甚麼，那是比死亡更糟的！」他說他擔心女兒會「在一個黑暗的房間裏，裏面充滿了天知道有多少人，每一分鐘、每一小時、每一天，甚至未來的每一年都感到恐懼。 所以死亡是一種祝福。 絕對是一種祝福。」

戰火的可怕，讓一位父親慶幸自己的女兒已死，而非被敵方俘虜。這讓天下父母都揪心不已，一起祈禱戰爭趕快落幕，不要再有無辜的人、可憐的孩子犧牲。

影片連結（影片開始三分鐘處）：

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：以色列和巴勒斯坦戰爭，父親得知女兒已死，流著淚顫抖說「太好了」，被活捉更悲慘。天下父母同悲】