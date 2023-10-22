以色列麥當勞為士兵免費提供食物　遭中東各地打砸抵制

華盛頓郵報報導，麥當勞（McDonald's）以色列加盟店宣布免費供應以軍餐點，引發中東地區消費者抵制聲浪，鄰國加盟店火速割席，避免繼續被砸店。



月初爆發以巴巴衝突後，連鎖速食業者麥當勞的以色列加盟店Alonyal公司宣布，免費供應以色列士兵和醫療救護人員餐點，引發中東各地消費者憤怒。土耳其、埃及、約旦和黎巴嫩等地不少加盟店火速切割，聲明純屬個別行為，部分店家更加碼宣布援助加薩地區。

近日加薩醫院遭襲死傷慘重，反對以色列的聲浪再升溫，連帶影響土耳其、黎巴嫩和埃及等麥當勞被砸店。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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影片可見，在土耳其，反對以軍攻擊巴勒斯坦的民眾不僅狠踹麥當勞大門，甚至操起椅子砸破玻璃。

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麥當勞是全球最大的連鎖速食品牌之一，截自2021年底，在世界各地擁有超過40,000家分店。事實上，麥當勞的分店多半當地民眾以特許形式負責經營。然而，由於這塊金黃色M字招牌幾乎和美國劃上等號，導致麥當勞屢屢代替美國淪為箭靶，尤以中東地區最為嚴重，包括第二次巴勒斯坦大起義和美國入侵伊拉克時，麥當勞都不可免於掃到颱風尾。

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2011年，「阿拉伯之春」抗議遊行期間，一家麥當勞遭破壞和入侵，並被抗議者占領成為急救站。卡達、科威特、阿曼、土耳其、巴林、阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯等國的加盟店率先宣布金錢援助加薩，埃及、黎巴嫩和約旦也在壓力下表示將將提供資金協助加薩。麥當勞總公司21日則回應，員工的安全是公司的首要任務。

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