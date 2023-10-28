婚姻｜接受老公外遇後浪子回頭？網民嘆心中有刺　卻因一事得原諒

台灣民進黨立委趙天麟身陷桃色風波，趙發出聲明，坦言是做錯的陳年往事，道歉之餘表示，太太知曉且已獲得原諒。



而有人就不解問，女生真的能接受男生外遇道歉嗎？話題引起討論，而有網民有感，直言信任已毀，是無法原諒的。

面對丈夫的不忠，很多人是以現實的角度考慮：（按圖了解）

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「女生真的能接受男生的外遇道歉？」一名網民發文談及，很多女生對於自己的丈夫，就已經認定他是這輩子的唯一，但若自己並非對方唯一的時候，「你真的能真誠接受跟原諒男生的道歉嗎？」

話題曝光後，網民認為不少這種人，且錢是重點：

．「就還是會有」

．「真的有這種人」

．「不只接受，有些還會認為是自己的錯，丈夫才會外遇」

．「老公有錢可以，沒錢早離了」

．「男的有錢就會吧，沒錢直接分」

．「如果她們家父權紅利很重要的話，能不接受嗎」

．「錢夠多，有小孩腳麻跑不了可能會吧」

．「問就是錢的問題，根本不用想其他甚麼孩子甚麼的都是屁」

．「有些女的婚後長期無業與社會脫節，離婚無法獨立謀生，阿不就只能吞」



但也有女網民坦言：

．「對很多女生來說應該很難，就算錢給了也不見得是真的原諒」

．「很多人嘴巴說原諒，其實心裏還是有疙瘩」

．「無法，信任基礎已崩」

．「我覺得是很容易重蹈覆轍啊，而且信任感已經被摧毀掉了，對方就算改正了我也會害怕、疑神疑鬼」

．「信任已經蕩然無存，就不會再認真對待他」

．「無法接受，外遇只有0次跟無數次的差別，一旦外遇就只能bye了」



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