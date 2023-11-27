家長津貼｜幼兒中心家長津貼明年增至$1000 一文睇清申請方法

社會福利署自2020年2月起推出「幼兒中心家長津貼」（簡稱家長津貼），以資助家長繳付幼兒中心服務費用，不設資產審查。行政長官李家超上月發表《施政報告》時提到，表示會加強對職家庭育兒的支援，具體措施包括增加在職家庭津貼、增加幼兒中心名額和津貼等，有關津貼由現有的600元提高至每月1,000元。01親子為有需要的家長整合家長津貼的申請資格及須知。



《施政報告》2023提出，由明年起3年內，政府將分階段增設10所資助獨立幼兒中心，提供額外近900個日間幼兒照顧服務名額。而由明年4月起，「家長津貼」由每月最多600元提高至1,000元，適用於所有受政府資助的獨立幼兒中心及附設於幼稚園的幼兒中心。

一、「家長津貼」申請資格

「家長津貼」為資助家長繳付幼兒中心服務費用，以紓緩家長的經濟壓力，對象為正接受全日制資助幼兒服務幼童的家長，可經所屬全日制資助幼兒中心提交申請，無需經入息審查。

但要留意以下人士無需再額外申請「家長津貼」，包括：

1. 正領取綜援計劃下的照顧兒童津貼，幼兒中心月費已全數由綜援支付；

2. 已獲其他政府資助而無須支付幼兒中心月費的家長，例如已獲「幼稚園及幼兒中心學費減免計劃」全數月費減免。

若申請人因接受政府其他資助/ 援助計劃下獲多發津貼，申請人會被要求退還多收取的款項。

二、「家長津貼」申請方法

如欲申請「家長津貼」，申請人需填妥夾附的同意書並經幼兒中心交回社會福利署辦事處。社會福利署提醒，申請人有責任提供完整、準確和無誤的資料，否則申請可能會被拒絕或延誤。如有查詢 ，請與所屬幼兒中心聯絡，或致電2892 5184與社會福利署家庭及兒童福利科（幼兒中心）聯絡。

可供申請「幼兒中心家長津貼」的資助獨立幼兒中心及附設於幼稚園的資助幼兒中心名單。

三、「家長津貼」發放方式

社會福利署會將「家長津貼」發放到子女入託的幼兒中心，直接資助幼兒的每月月費，直至幼兒離開全日制資助幼兒服務中心為止。如幼兒期間轉至另一間資助幼兒服務中心，「家長津貼」會隨之轉至新幼兒中心並繼續發放。惟若幼兒在同一個月內先後入託不同幼兒中心，該月的「家長津貼」只會發放到第一間幼兒中心。