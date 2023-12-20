專訪｜自閉症男生加入帆船隊後蛻變成引導者 大風大浪仍無所畏懼

現時中四的文匡在幼稚園時確診自閉症（ASD）和專注力失調及過度活躍症（ADHD）。不擅長運動的他機緣巧合下於2年前開始參加由慈善團體舉辦的「親切共融帆船隊」，與一位主流義工搭檔參加各種帆船活動和比賽。初時文匡溝通能力較遜色，不喜歡與陌生人相處，亦不懂得表達自己的感受，即使遇到問題也不會主動與拍檔溝通。但隨著帆船運動中與不同人相處，文匡的表達能力和主動性都進步許多。他於今年10月代表帆船隊參加了在葡萄牙舉辦的國際錦標賽，亦在帆船隊中擔任義工，與其他SEN學生搭檔參與帆船活動。



手腳協調較差不擅長運動 爸媽說服參加共融帆船隊

文匡於K3時確診專注力失調及過度活躍症（ADHD）和自閉症（ASD），醫生評估他的大小肌肉控制、手腳協調較弱，所以不太擅長運動。文匡表示：「我在學校跑步總是最慢的人，小時候也經常跌倒。」

文匡性格比較內斂，以前只願意參加有家人陪伴的親子活動。儘管運動能力較遜色，但在熱愛水上運動的爸爸的帶領下，他亦開始參與龍舟活動。有一次他與爸爸參加了由社會服務機構親切舉辦的親子龍舟活動，義工推薦文匡參加「親切共融帆船隊」，每一隊都由一位有特殊教育需要的中學生與主流義工組成。雖然不是親子活動，但爸媽覺得機會難得，亦感覺差不多是時候讓兒子學習獨立，所以希望他能參加。文匡媽媽表示：「知道不能和爸爸一起參加後，文匡十分抗拒，但我們鼓勵他即使不是親子活動，全家也會支持他。」最後在半強迫半說服下，文匡終於願意去嘗試。

性格內斂不擅言詞 討厭與陌生人接觸

文匡不喜歡與陌生人接觸，起初參加帆船活動時，即使對拍檔的操作有疑問也不敢表達。媽媽指文匡比起自己，更會顧慮別人的感受：「他害怕說出口後會讓別人不高興，或影響到他們，所以會將想法放在心中。」

由帆船隊成員變為義工 搭檔SEN生進行活動

兩年多的帆船活動增加文匡與人溝通的機會，他的主動性、溝通能力、接受能力也進步不少。他從前害怕與陌生人溝通，現在卻會主動與人聊天，甚至在帆船隊中擔任義工的角色。媽媽表示：「他與其他SEN生搭檔進行帆船活動，因雙方同是SEN學生，雖然在言語溝通方面或許不太順暢，但正因為能彼此理解，反而衍生出他們獨特的相處方法。」

文匡指自己雖然能獨自完成帆船賽事，但仍堅持貫徹「共融」的主題：「純粹為了勝利的話，其實我不用跟別人合作，但這個活動的目的是讓大家都有機會嘗試不同事物，所以我會配合拍檔一起去完成。」

參加國際錦標賽 與拍檔溝通、討論順利完成賽事

在今年10月，文匡與一位新主流義工拍檔代表親切共融帆船隊出戰在葡萄牙波爾蒂芒舉行的Hansa帆船國際錦標賽。葡萄牙錦標賽的比賽路線、風勢、雨勢與香港完全不同，媽媽回想起當天的情況仍膽顫心驚：「當天比賽開始時天朗氣清，然而途中天氣驟變，變得風雨交加，我在岸邊看著也非常害怕。後來我問文匡是否很可怕，他卻回答：『不害怕』，讓我十分驚訝。」

儘管是第一次合作的搭檔，但文匡的溝通、表達能力比兩年前提升不少，也願意與拍檔互相討論，有不明白的地方也會勇敢詢問。見證著兒子的成長，媽媽也感覺十分欣慰：「除了在帆船技巧上的進步外，我感覺他看待世界的方式也改變了不少。我曾經建議他未來可以到外國讀書或參加交流團，他都明確拒絕，因為覺得去外國旅行必定要跟家人去。但最近從葡萄牙回來後，他覺得擁有走出香港，見識世界的機會也不錯，變得不會那麼抗拒。」

兒子成長有目共睹 媽媽望將所得回饋他人

兒子的轉變有目共睹，從最初不擅長運動、不願意獨自參加帆船活動，再到後來逐漸接受，在比賽中取得不錯的成績，亦對自己開始有要求、目標，媽媽指非常感恩，透過帆船活動的經歷讓他在各方面都有所成長。

文匡希望自己未來在帆船方面的技術能夠更加純熟，媽媽亦期望他可以參與更多大型賽事，多獲取經驗，「除了希望能獲得更好的成績，更希望他能將接收到的知識、經驗分享出來，因為並不是所有人都像文匡般幸運，所以要學會感恩，回饋他人，讓別人也有所得著。」

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