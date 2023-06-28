專訪｜先天脊椎受損少年須以輪椅代步 奪乒乓球獎牌為港爭光

就讀香港耀能協會高福耀紀念學校中四級的鄭中脊椎有先天性的損傷，須以輪椅代步。自幼好動的他，十分喜歡運動，接觸乒乓球後便產生了濃厚的興趣，經過數月訓練後正式被提拔到體育學院受訓，更於2021亞洲青少年殘疾人運動會中奪得銅牌，為港爭光。鄭中感激家人、老師及教練的支持和鼓勵，更未來希望能成為一位乒乓球教練。



自幼好動喜愛運動 接觸乒乓球產生濃厚興趣

現時就讀香港耀能協會高福耀紀念學校中四級的鄭中，脊椎有先天性的損傷，自小下肢不良於行，需要以輪椅代步。然而，鄭中自幼好動，十分喜歡運動。他曾過學校的課外活動堂，接觸過不同運動，例如輪椅劍擊、羽毛球等。「當時處於探索期，由於坐輪椅的緣故，很多運動都不適合自己，規限性比較大。」後來學校投放較多資源在乒乓球項目上，鄭中接觸了乒乓球後，覺得有趣和吸引，繼而產生了濃厚的興趣。

輪椅操作模式大不同 運動時操作相對困難

鄭中表示日用輪椅和打乒乓球時用輪椅的操作模式是不同的，「平常日用輪椅，是持續、連貫的；而打乒乓球時需要穩定輪椅、重心，移動時講求突然性與爆發性，所以在打乒乓球時操控輪椅是相對比日用難。」鄭中認為最大困難是打乒乓球時推輪椅的爆發性，因此日常推輪椅不會太快，也不會一下子用很大力氣移動輪椅。

被提拔到體育學院受訓 主要針對腰部訓練

鄭中在傷殘人士體育協會接受幾個月訓練後，正式被提拔到體育學院受訓，以及甄選進入香港青少年代表隊。他於周一至周五會於放學後到體育學院訓練2小時，而周六則是上午9時半至下午5時半，當中包括一小時的體能訓練。體能訓練主要是針對運動員身體上較弱的機能及需要加強的部份。「我的體能訓練計劃主要針對腰，因為先天脊椎的問題，我的腰力較弱，輪椅組的腰部能力相等於健全人士的腳力，因此腰力的強化十分重要。」

鄭中訓練後會於晚上9時回到家中，隨即開始做功課及溫書。他表示運動和學業都十分重要，因此會分配好時間。

海外比賽存時差 同學窩心鼓勵

鄭中的同班同學是從小學開始認識的，多年來的相處、一起經歷大大小小的事，令他們的關係十分親密。鄭中憶述，參加2021年的亞洲青少年殘疾運動會比賽時，當時是在巴林進行比賽，與香港是有時差的。同學看了賽程後，計算好時間，專程手機發訊息為他加油打氣，以及關心賽後的情況，令他非常感動。

感激身邊人的鼓勵 望未來奪得驕人成就

鄭中很感謝家人、老師和教練 ，家人及老師在他訓練及比賽時給予很多支持和鼓勵，讓他有動力打好每一場比賽；教練是一位退役運動員，他的悉心教導使他進步不少。「記得有一次我代表傷殘人士體育協會做宣傳活動，當時副校長周詠妍和體育老師都有到場支持；平日受訓回家後，家人會為我留一大碗湯。」副校長補充，鄭中的媽媽態度正面，只要鄭中想做的都會全力支持，而且不會給予任何壓力。

現時中四的鄭中，坦言「希望未來能考好公開試，而在運動方面，期望可以參與更多國際賽事，累積經驗，在國際賽奪下獎牌，更甚成為乒乓球教練。」為此鄭中加強體能訓練及康復治療的訓練，努力鍛鍊腰腹肌肉令活動能力更敏捷。

（鄭子峰攝）

性格樂天愛助人副校長寄語勿忘初心

周副校長指鄭中從小學便入讀高福耀紀念學校，看著他一路成長，最大的進步是更懂得照顧自己和身邊人。「他剛剛入讀高福耀時，還不懂得使用手推輪椅。現時他已經能自由出入學校不同地方，身體上的限制沒有影響他的日常生活。」周副校長表示他性格樂觀，樂於助人，例如他會幫助同學拿較重的物件、補課時間會幫忙設置場地；更稱讚他「好捱得」、有毅力，在校會積極做物理治療，「希望他不要忘記初心，努力達成目標，不要讓自己後悔。」

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