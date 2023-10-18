專訪｜受校園霸凌被誣衊考試抄襲 SEN生感自卑曾抱自殘念頭

目前就讀香港西區扶輪社匡智晨輝學校中五級的紫恩患有輕度智力障礙，她於初小時就讀主流學校，因其障礙不被同學理解，不斷遭受欺凌，也曾抱有自殘的念頭。她其後轉至特殊學校就讀，整個人開朗許多，亦有餘力發展畫畫的興趣。她希望將來能成為一名插畫師，以過來人的身份創作以關愛為主題的漫畫，協助有特殊教育需要或正在遭受霸凌的人士逃出困境。



被同學孤立取笑身形 考試答對問題被誣衊抄襲

紫恩於初小時就讀主流學校，在升上三年班後，開始感覺跟不上學校課程，看到自己與其他同學的差距，她經常思考為何自己這麼蠢，偶爾也會有些沮喪。但比起成績上的差異，同學的霸凌更令她難過：「我曾經在考試答對一條問題，被同學指控一定是抄襲的，但其實我只是碰巧猜對了答案。」同學孤立紫恩，不肯與她玩，亦經常取笑她的身形。紫恩在學校裏唯一喜歡的科目是中文科，皆因她很喜歡教授中文科的班主任。「老師會經常鼓勵我，亦願意聽我傾訴生活中各種事情，知道我被霸凌後亦會安慰我，不像其他老師那樣敷衍。」

遭受同學多次的針對，紫恩坦言也曾抱有自殘的念頭：「我會想為甚麼每次被霸凌的都是我？是不是我死了就不會再被人欺負？」但她亦明白如果真的實行了，家人必定會很傷心，所以不曾付諸行動。

家中備受寵愛 爸媽不在意成績：「你開心就可以」

相對在學校中的不如意，在家中紫恩則是備受寵愛。紫恩家姐表示：「爸爸媽媽在任何方面都很愛護她，即使她的成績不好，他們也不會太在意，只要紫恩開心就可以。」知道紫恩被欺凌後，爸爸會安慰她說不要哭，再哭就不漂亮了。家姐則會與紫恩去公園散心，知道妹妹喜歡吃東西，也會買食物給她希望她能開心一點。

紫恩與家姐姊妹情深，她指家姐是與自己最親密的人，平時聊天時經常會提及家姐。當時聽到妹妹被同學霸凌的事，家姐十分心痛，但彼時仍是六年班的她從未遇到過欺凌情況，即使想幫助妹妹也束手無策。

曾感覺自卑 轉校後如獲新生參與不同活動

最後為了徹底解決問題，家人決定讓紫恩轉至香港西區扶輪社匡智晨輝學校就讀。在主流學校時紫恩經常感覺十分自卑，覺得學習沒有意義，但入讀晨輝學校的她如獲新生，沒有因以前的經歷而抗拒學習，反而因有不同的機會，讓她接觸了很多不同新事物，這都有賴於老師和同伴的支持。「學校裏所有老師、同學都很尊重彼此，老師經常鼓勵我做自己喜歡的事情，同學也十分友善。」

看到紫恩轉校後的轉變，家姐也感覺十分欣慰：「她以前比較內向，亦經常哭，但轉校後整個人開朗了很多，也會經常與我分享在學校裏各種開心的事情。」相對比之前的遭遇，看到紫恩生活180度大轉變，她指有時候覺得很不真實，看到妹妹如此快樂，她自己也感覺很幸福。

夢想成為插畫師 以自身經歷創作關愛主題漫畫

紫恩從小便喜歡畫畫，畫畫對她來說是最開心的時刻。她夢想成為一名插畫師：「我現在以關愛主題創作漫畫，希望透過自身的經歷，幫助面對同樣困擾的人。」雖然有時回想過去也會有不快，但家人給予她勇氣和支持，她亦告訴自己事情都過去了，不要再不開心，才能堅持畫下去。

獲獎學金購置畫畫設備 寄語受困擾人士別妄自菲薄

紫恩熱愛畫畫，但因資源有限，一直只能用手指在平板電腦上作畫，亦需要透過觀看廣告來取得使用免費繪圖軟件的機會，對她畫畫的造成一定的阻礙。幸好，紫恩早前獲得由慈善機構親切提供的親切共融潛能獎學金，讓她可以購置電子畫筆及專業的電腦繪圖軟件。以前一直依靠YouTube自學的她亦能參與電繪基礎班課程，提升她的畫畫技巧，向夢想更進一步。

她寄語同樣被霸凌的人：「每個人都有獨特的才能，不要被人霸凌就覺得自己沒有優勝之處，也不用太介懷別人的眼光，只要你肯努力，最終都會有成果。」家姐亦希望遇到與妹妹相同遭遇的人可以堅強：「紫恩當初也是一個很脆弱的人，現在算得上十分堅強，經驗可以慢慢累積，到了一個新環境也可以轉變成一個截然不同的人，只要不放棄，就能找到全新的自己。」

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