專訪｜SEN媽媽曾被長輩誤解感委屈 「係你教到個仔咁樣！」

現時10歲的謙謙於8歲時確診為自閉症譜系障礙（Autism Spectrum Disorder，簡稱ASD）和專注力失調及過度活躍症（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，簡稱ADHD），在近期亦被診斷患有對立反抗症（Oppositional Defiant Disorder，簡稱ODD）。雖然謙謙為SEN孩子，但媽媽Alice認為要消化他的疾病對她而言並不困難，她甚至積極參與不同課程以認識謙謙的特質，希望能夠幫助兒子。反之，身邊最親近的人的不理解，偶爾會令她感到十分沮喪。



受原生家庭影響 積極參與正向管教課程

謙謙的媽媽Alice表示，孩子是SEN對她來説並非難以理解和消化的事情。她自小在單親家庭中長大，受原生家庭影響，明白以往的管教方式不太可行，不想以過往所接受的那套教育方式來教導小朋友，故謙謙出生後，她便去參加一些正向管教課程。「我不提倡『爸媽說，孩子要聽』的管教方式，只要不超過原則上的問題，便會以溝通找出解決方法。」在謙謙確診後，Alice亦積極報讀不同課程以了解兒子的特質，並調節自己對他的期望。「我明白到他在學習上一直突破不到一些地方的原因，可能是他對中文的理解和邏輯思維與我們不同。」

她舉例說：「有一次他做數學文字題，題目是『百貨公司開店時有500條褲子，男裝褲子和女裝褲子各賣出了200條，一共賣出了多少條褲子？』然後他回答了200條。」原來在謙謙的認知裏，媽媽會穿爸爸的褲子，所以男裝褲子和女裝褲子是同一樣東西。在參加管教課程後，Alice不會再說「點解你咁都唔識㗎？」，而是懂得以兒子的角度去思考和解釋，亦會運用其他例子讓他明白題目的意思。

從前Alice會制定時間表安排謙謙每天要做的事情，但經過慢慢訓練培養良好習慣，謙謙現在懂得自己分配時間。（照片由受訪者提供）

不被家中長輩理解：「係你教到個仔咁樣」

儘管Alice能理解和接受兒子的情況，但不代表身邊的人亦能同樣坦然接受。Alice指謙謙並沒有階級觀念，當他不理解你要他完成這件事的原因，即使是長輩的說話他也不會聽。「不是每個家人都會明白謙謙的情況，尤其是長輩，我們需要運用他們能理解的語言，來說明為甚麼他會有這些行為問題，為甚麼當刻小朋友會不聽話。」Alice自身都曾疑惑為何如此外向的孩子也會患有自閉症，更何況對這方面較陌生的長輩。「係佢唔聽話咋！」、「點解要同佢講道理？總之大人講嘅就啱，係你教到個仔咁樣！」，一句又一句刺耳的說話從身邊最親近的人的口中說出，Alice坦言聽到後非常崩潰，曾躲在角落偷偷哭泣。

香港融合教育制度下SEN兒童學習並不簡單

除了家人不理解謙謙的情況，Alice指在香港的融合教育制度下，高功能自閉症、ADHD的學生在認知上並不需要到特殊學校或群育學校上學，但要他們在主流學校中生活其實並不簡單。「不是每一位老師都具備與SEN相關的知識，在老師認知不足的情況下，容易觸發SEN孩子的情緒，繼而引發行為問題。」她分享，有次曾經遇到老師在班上問同學，聽到謙謙說髒話的就舉手。當時的環境令謙謙感覺自己處於對立的狀態中，導致情緒失控，在課室裏亂扔東西，需要社工接走處理。「其實很多時候不是小朋友自己想有這些行為，只是因為身邊人處理得不恰當，才會出現一些行為問題。」

Alice說謙謙從小就很難適應新改變，參加興趣班時每次換老師或更改上課時間，都需要很長時間適應。（照片由受訪者提供）

媽媽壓力積累導致情緒失控 與兒子擁抱表達愛

儘管父母理解並愛錫謙謙，但壓力不斷在積累，總不免出現情緒失控。為了更周全地照顧兒子，Alice決定成為全職媽媽，與謙謙朝夕相對下，出現負面情緒變得常見。慶幸的是，她接觸過不同的課程，學習到如何保持理智，亦認識到其他同行者分享他們的經歷，對她而言也是一種安慰。「有時我也會情緒失控，但冷靜過後，我會跟他道歉，並藉著自身失控的經歷來教導他如何處理情緒問題。」她指謙謙喜歡被抱緊的感覺，所以她會經常與謙謙擁抱表達愛。

SEN孩子通過音樂抒發情緒

謙謙很喜歡說話，但很多時都不是在表達自己內心最真實的想法。Alice憶述有次搬家時，想為正在學鋼琴的兒子換一部較好的琴。雖然曾告訴過他，卻忘記在換琴前幾天再次提醒他，令他非常抗拒。「他激動地說即使換了較好的琴，他也不會再彈。經過大約一小時的溝通，他才終於願意打開心房，表示害怕舊鋼琴的下一個主人會不愛惜它，才不想把琴換掉。」

Alice笑言如果沒有上SEN相關課程，自己必定會說：「做咩啫，換咗部琴俾你咪仲好」，但因為認識了兒子的症狀，便懂得理解他的感受：「你係唔係唔捨得佢？部琴陪咗你好耐，你係唔係想繼續彈？」然後引導他做一個儀式，最後再彈一次琴，並拍照、拍片記錄下來，與鋼琴說再見。這個儀式令謙謙釋懷，願意換上新琴。「很多時候大家看到他這個反應，都會覺得他是在反抗，其實他只是理解不了行為背後的原因。」

距離謙謙確診只經過了2年多的時間，雖然Alice坦言有如度日如年，但經過這段日子的行為治療、家中輔助，以及在學校的情緒學習管理相輔相成，Alice指偶爾也會有錯覺，覺得兒子不再是SEN孩子，變得比較容易溝通，情緒也較平穩。「可是當其中一環脫鈎時，問題會再次浮現。」Alice無奈說道。

點擊即看「童SEN同行」