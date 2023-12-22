空氣清新機｜家電界無名英雄？網民質疑效能　2類人即表態讚有用

空氣清新機在現代人家中常見，尤其是居住在都市中的居民，認為城市的空氣污染十分嚴重，因此都會選擇購入一台空氣清新機。



但近期就有網民對於空氣清新機的效能表示懷疑，覺得感受不出空氣品質差異，因此好奇大家想法，詢問「空氣清新機你真的覺得有差嗎？」問題一出，不少使用者分享心得。

空氣清新機就像一部在家默默耕耘的電器，其實是靜靜地為改善居住環境而出力：（按了解）

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一名網民近日在PTT發文，表示他之前購入一台空氣清新機，開一整天，機器每天都說空氣品質良好，只有一天拜拜回家後，身上很臭，聽到機器大聲運轉，才覺得機器有點用，但又因為身體感受不出差異，所以感到好奇「空氣清新機到底有沒有用？ 」

貼文一出，吸引許多網民討論，其中會過敏的網民都一致表示真的有用：

．「對從小鼻子過敏的人很有差」

．「對我這個花粉症過敏仔來說差蠻多的」

．「鼻子過敏的人就很有差，尤其燒香拜拜，香灰是過敏原」

．「有，還有除濕，很舒服」

．「我覺得有開有差，像我現在回到家後，馬上就把清新機打開，打噴嚏的情況有好轉」



除了有過敏反應的網民覺得有差之外，許多人也表示家中如果有養寵物，空氣清新機很有用：

．「對會過敏跟家中養寵物的人來說有感」

．「換濾網的時候第一層活性碳上面一整層的貓毛，就覺得原來空氣清新機還是有做事的」



另外也有網民提醒，使用空氣清新機一定要記得拆濾網，要不然絕對無感：

．「和濾網的套有沒有拆成絕對相關」

．「有差，不然就是你沒裝濾網」



事實上，空氣清新機（air purifier/cleaner）又稱空氣淨化器、空氣清潔器，是指能夠移除空氣污染物、有效提高室內空氣清潔度的產品，通常由一層或多層的濾網來攔截空氣中的污染物，而空氣清新機能攔截何種污染物，主要也是依選擇的濾網而定，比較常看到的濾網，通常是紙質、纖維或網狀結構，需要定期更換，才能讓空氣清新機發揮效用。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：機器天天亮綠燈，空氣清淨機真的有用嗎？2類人超有感，沒買會後悔】