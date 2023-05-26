抽濕機｜濕度多低才算理想？30%不切實際　網民建議這數字為基本

近日天氣濕度較高，因此抽濕機幾乎是家庭必備的電器。不過，有網民提出「除濕機應該要除到幾％」的疑問，並指出有資料顯示為30％。對此，內行網友一片笑倒表示「台灣不可能給你除到30％」。



一名網民在ptt發文表示，最近買了除濕機，卻完全不知道買的理由、也不知道要除到幾％才合理。去查了維基百科說要除到30％，但又有人說30％太低，讓網民產生極大的困惑，也讓他好奇詢問「睡覺要不要開？除濕機只用來放塵瞞的嗎？還是有別的用途？」

抽濕機該調校濕度至哪個程度，實在是一個好問題！（按圖了解）

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帖文引發熱議，有許多網友認為台灣要除濕到30％是不可能的：

．「不可能給你除到30％，作夢」、

．「30％你是家裏在做低濕度製程嗎」、

．「你30％起床時都不會嘴唇乾裂喔」



也有許多網民提出建議的除濕數值：

．「我家兩台都設定50％」

．「55％就很低了」

．「50-60％ 不會太乾 也不至於發霉」

．「40-50，不過看人，有些太乾鼻子會很難受」

．「可以從55往上調正到你舒服為止」



也有其他網民建議，開除濕機時可以搭配其他裝置來控制濕度，像是有位內行網友就指出，除濕機裏面的濕度計很不準，因此建議房間裏最好另外準備一個比較可靠的溫濕度計，另外網民也認為，就算關門24小時開，也很難降到40以下，因此「設定過低的目標只是在浪費電而已」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：除濕機除到幾％效果最好？內行人曝最佳濕度，1步驟做錯超浪費電】