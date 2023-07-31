洗衫｜洗衣袋懂用嗎？3大錯誤使用方法　隨時令30%汗臭跟着回來

許多人在洗滌衣物時，會加裝洗衣袋以保護衣服不被破壞，不過有紡織從業者表示，如果洗衣袋用法錯誤，不僅衣服洗不乾淨，還有可能會讓30%以上的汗臭味重回衣服身上。



洗衣袋本意是用來保護衣物，若然使用不當，隨時會弄巧反拙：（按圖了解）

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不用洗衣袋好處「可以徹底洗淨髒污」

「扛布者」在Facebook發文指出，洗衣袋最主要的功用是防止衣服在洗衣過程中因摩擦、拉扯導致布料或衣服損壞，但其實理論上，一般衣服的化學纖維強度都能承受洗衣機清洗，只要布料組織不要太稀疏，不用洗衣袋也不會有問題，且不用洗衣袋的好處是「可以徹底洗淨髒污，這對一個超會流汗的人來說，相當重要」。

另外，如果是純棉類、短纖類等成分標內有羊毛、短纖類的聚脂纖維、嫘縈等，就會建議放入洗衣袋，避免掉毛、起毛球，衣服領口鬆掉。如果是因為衣服本身品質不好，即使放入洗衣袋也沒用，最好直接換衣物品牌。

洗衣袋常見3大錯誤用法

「扛布者」也提出三點洗衣袋的常見錯誤用法：

1. 不要裝太滿

洗衣袋建議裝到「三分之一滿」，裝太滿會讓洗衣精吃不進去、攪不動，反而洗不乾淨，「100%的汗臭過去，30%以上的汗臭會跟着回來」。

2. 不要裝太大

洗衣袋不適合用太大，離心力會讓洗衣袋像鏈球不斷敲擊滾筒，也會傷害洗衣機。

3. 不要混合洗

厚薄衣物要分開洗，因為薄的衣服即便裝在洗衣袋內，也是會被捲進去較厚的衣服裏面，在同個洗衣袋內不斷拉扯也容易有破損的問題。

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