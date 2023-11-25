電熱水壼｜耗電量隨時比雪櫃多！慳電飲熱水　一對「孖寶」幫到你

隨着天氣轉涼，不少人開始翻出家中的電熱水瓶使用；不過，如果讓老舊的電熱水瓶整天維持保溫狀態，可能比雪櫃還耗電！台灣電力公司日前在Facebook專頁分享「天涼喝暖水省電組合」，省時又省錢，告別家中的吃電怪獸！



拿起家中的電熱水瓶看看，是否有節能標章呢？台電近期在Facebook上分享，若家中的電熱水瓶過於老舊或瓶身無節能標章，長期維持保溫狀態或將成為家中隱形的吃電怪獸，一天的耗電量可能會比雪櫃來得更多。

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想喝熱水這樣更省！台電提醒：注意高功率電器使用安全

想喝溫熱水卻不想花大錢，台電建議可以改用「快煮壺及保溫瓶」的省電組合：需要溫熱水時才使用快煮壺煮水，煮沸後隨即裝入保溫瓶，不用電也能保溫！

台電表示，相較起長時間保溫的電熱水瓶，快煮壺可以在點時間內將水煮沸，縮短用電時間，是省錢的最佳選擇！不過台電也提醒民眾，快煮壺屬於「高功率家電」，使用時應先裝水再通電，搭配其專用的迴路插座使用，盡量避免與其他電器共用插座；此外，大家在使用前也應檢查底座及壺底是否潮濕，使用結束後也需及時拔掉插頭，保障自身安全。

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