腎衰竭婦人意外懷第二胎　流產風險高　醫療團隊卻助女嬰順利出世

台灣花蓮40歲潘姓婦女洗腎5年，相隔12年再度懷上第二胎，但因腎臟功能衰退，影響卵巢排卵功能，懷孕也容易流產，原本擔心留不住寶寶，經醫療團隊調整療程與用藥，成功在7月底順利產下女兒，寶寶也健康長大。



台灣門諾醫院腎臟科醫生李坤峰指出，腎臟功能減退的洗腎婦女，排卵會受到影響，導致經期不穩且不易懷孕。就算成功懷孕，胎兒也容易出現營養不良、早產或體重過輕等症狀，且孕婦易出現妊娠高血壓併發症，增加風險。

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本來育有1女的潘婦，5年前每周到門諾醫院洗腎3次，原以為不會再懷孕，沒想到去年底腹痛出血，意外發現懷孕，且胎兒已達25周。

醫護團隊得知潘婦懷孕後，為讓身體的尿毒素能維持在較低範圍，避免影響胎兒，提高洗腎次數，將原本1周洗腎3次，改為1周洗腎6次且每次4小時，並調整高血壓、利尿劑等藥物。

經腎臟科、婦產科跨團隊照料，及護理人員營養衛教監控，潘婦懷孕期間狀況良好，順利在寶寶38周足月自然產生下來。

潘婦說，5年前因急性腎衰竭開始洗腎，原本經期不規律，從沒想過自己還有機會再懷孕，相隔12年迎來第2胎，感謝醫護團隊的用心照護，給予強大的信心，因為二寶的到來，為她的洗腎人生增添更多的溫暖與希望。

門諾醫院血液透析中心護理長朱玉秋說，醫院超過20年沒有遇到洗腎婦女懷孕並順利產子案例，這次團隊照護她迎接新生命的到來，也為中心增添喜事，且寶寶出生至今身體健康、頭好壯壯，婦人洗腎改回每周3次，有更多時間工作及照顧女兒。

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