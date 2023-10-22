孕婦懷孕7個月　每天自慰3次會影響胎兒嗎？醫生：別怕會流產早產

懷孕期間性愛或自慰，會不會影響肚子裏的寶寶呢？近日就有一位懷胎7個月的孕婦向台灣婦產科醫生蘇怡寧詢問，自己懷孕後，性慾增強，每日會自慰三次，但她很擔心會不會影響到肚子裏的寶寶。對此，蘇怡寧醫生回應，自慰並不可恥，是生理需求與本能，「如果妳可以因此得到快樂，那妳為甚麼不對妳自己好一點。」



自慰會影響肚中胎兒嗎？

蘇怡寧早前在Facebook上分享一則懷孕七個月孕婦的私訊截圖，孕婦透露，她懷孕之後，性慾變得非常強烈，但因為覺得太羞恥了，不敢當面詢問婦產科醫生，只好透過私訊詢問，「從懷孕第一個月到現在7個月了，我幾乎一天自慰三次，但懷孕之前我真的沒這種情況。」

孕婦擔心自己行為影響到寶寶，「這樣對寶寶胎教之類的會不會很不好，目前7個月寶寶檢查都非常健康，只是我不知道我這樣自慰會不會有潛在影響，寶寶會不會因為我自慰時的思想，出生長大之後有甚麼心理缺失（性變態之類的）。謝謝蘇醫師，希望醫師沒有被我嚇到。」

醫師：沒有健康上的危害，更不會導致流產或是早產

針對這個問題，蘇怡寧透露，其實很多人會問「懷孕可以自慰嗎」這個問題，「但因為我們台灣社會的性教育，在這方面的討論都是壓抑的、是隱晦的，所以大家都不好意思當面問，所以我願意公開回答。」

蘇怡寧指出，自慰並不可恥，就是一個生理需求與本能，也沒有健康上的危害，更不會導致流產或是早產，如果這麼有效，那催生就不需要別的方法了，「如果妳可以因此得到快樂，那妳為甚麼不對妳自己好一點。」

蘇怡寧也說，「說實話，出生後妳都不一定教得好了，還胎教哩，想太多。」貼文曝光後，許多網友暖心留言：

．「這個問題真的很棒」

．「珍惜性慾變強的時間，生完後就性冷感了」

．「媽媽開心就是最好的胎教」

．「很正向的媽媽！！開心就好，不要傷身！」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：懷孕可以性行為嗎？孕婦「每天自慰3次」憂影響寶寶急求救！醫師解答了】

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