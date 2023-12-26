保暖｜整天開暖爐電墊電費好襟計！3招慳電取暖　揀衫着都有技巧

今天是真的「冬至」了吧！



暖爐電暖器電費嚇嚇跳 3大省錢撇步陪你溫暖過冬

寒流早前跟着冬至來臨，為了避開刮風又下雨的冷天，許多人都會選擇躲在家裏，用電暖器、暖爐將室內溫度調節至舒適的溫度。

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不過享受溫暖時光的同時，你知道這些電器其實在無形中也耗費了很多電嗎？想要避寒又不想錢包痛，不如跟着《Hello 醫師》所整理的三個省錢撇步，讓你可以低負擔地度過今年冬天：

1. 穿成粽子厚重但有效 身體保持乾爽才保暖

冬天時，大家都會把長袖衣物、外套、圍巾等一件一件地穿上禦寒；這種把自己包成粽子似的保暖方法雖然不太方便活動，但實際上是最有效的方法之一；不僅能夠抵禦寒冷，還能在進入室內時依據自己的需求，脫下外層的一兩件即可，讓自己隨時保持在最舒適的狀態。

冬天不僅要穿得多，選擇保暖的衣服材質也很重要！天然纖維和可以吸濕排汗的聚酯纖維皆能夠有效禦寒，而蠶絲和羊毛等透氣纖維，除了保暖還可以幫助身體排汗，也是適宜的材質之一。《Hello 醫師》提醒，身體越乾爽，可以保留的熱能越多，相對就會更溫暖；因此像法蘭絨布和羊毛絨這種無法吸濕排汗的材質並不太適合直接接觸於皮膚上穿，因為稍微流汗就會讓身體濕黏，反而會更加寒冷。

《Hello 醫師》建議大家，只要穿上一般的素T，再加上一層可以隔絕外在溫度的衣服，以及防風防水的外套，就可以溫暖地度過寒冷冬天了。

2. 頭部身體都要顧 室內穿襪室外戴圍巾

或許你有聽說過，人的頭部散熱快，所以只要做好頭部保暖，全身就會跟着暖起來，實際上這並不完全正確；但頭部受寒時，寒意會透過頭皮上的大量血管傳送到身體的各個部位，因此身體和頭部的保暖其實一樣重要！

在戶外活動時，可以戴上圍巾不僅能讓胸部和頸部保暖，還可以幫助臉部防風；此外，也可以在鞋履放鞋中底，隔絕地面的寒涼傳送到腳板；而回到家後，因為腳部的汗水會讓我們感受到寒冷，所以也要記得換雙襪子，做好正確保暖。

3. 封閉風口保持室內溫度 房間中心最溫暖

寒風不停地灌入室內，除了打開暖氣調節室內溫度外，其實最省錢的方法就是將家中的風口全都封閉好，多留意門縫、窗口和屋頂等處，可以用抹布或毛巾將窗門的縫隙塞住，避免外面的冷空氣進入屋內；白天若有太陽，也可以趁機打開窗簾讓陽光投射進家裡。

此外，梳化、床等家具通常會靠牆放置，但冬天時外壁較冷，房間的中心區塊會比較溫暖，可以視需求移動自己休息的位置。

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