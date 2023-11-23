羽絨被、棉被有霉味怎辦？5種被子除臭方法有不同　比曬太陽有用

隨着溫度不斷下降，許多人也紛紛開始拿出冬季的厚被子禦寒，但放了好幾個月的被子一拿出來就有霉味或異味，令人十分困擾，因此就有專家分享，根據不同材質的被子出現異味，可採取不同的處置方式，這樣也就不用等到出太陽才拿出來曬了。



被子有霉味怎麼辦？

香港冬季多潮濕的天氣，如果被子出現難聞的異味，又沒有太陽曬怎麼辦？根據中國媒體報道，不同材質的被子，可以根據不同方式去除異味。

天氣轉涼，羽絨被、棉被等禦寒被子又是時候出動！（按圖了解）

+ 10

1. 羽絨被

如果羽絨被出現異味的話又沒有太陽可以曬被子，可以將檸檬水裝進噴瓶，均勻噴灑在被子上，然後掛在通風處曬上一晚，就可以簡單去除異味了。

2. 一般棉被

由於一般棉被的填充物是棉花居多，因此在折疊棉被時，在裏面塞進幾袋乾燥劑，然後再放一塊香皂，這樣過了幾天後，異味就可以完全消除了，但要注意香皂和乾燥劑不要堆一起，要分層放，基本上3到4塊香皂就足夠了，香皂也可以重複利用。

相關文章：洗衫｜冬日天陰陰 衣物有異味？4招防潮抗菌 拱型晾衫法更快乾

+ 11

3. 羊毛被

羊毛被通常比較不會有異味，如果要清潔的話也建議使用乾洗，盡量不要水洗。如果真的因為放太久或太潮濕，而出現怪味的話，可以噴一點酒精在羊毛上，或是將少量的米撒在羊毛上，輕輕拍打或是用軟毛刷順着梳幾遍即可除臭。

4. 纖維被

一般來說纖維被不需要特別保養，清潔的話用中性的洗潔劑或肥皂粉水洗，或是洗衣機弱轉清洗後脫水即可。

5. 蠶絲被

當蠶絲被出現異味時，最好的方法就是放在通風處去味，但若是在夏天時，要切記蠶絲被的曝曬時間不能太長，因為蠶絲在紫外線照射下，是會變脆的，所以如果天天曬蠶絲被，過了一年就會發現蠶絲被越來越不保暖，而且會變薄了。

【延伸閱讀，更多家居生活建議】

保溫瓶｜瓶底「貼片」不能搣？不是品牌貼紙 一撕掉影響耐用程度

+ 9

浴室｜珪藻土吸濕墊好用嗎？網民提正反意見 一「成分」要看清楚

+ 6

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：棉被有霉味怎麼辦？專家教1招解決，迅速去除異味、比曬太陽有用】