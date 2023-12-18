暖包｜不要狂搓！使用方法正確才真正發熱 放身體一部位全身都暖
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
近日氣溫急降，暖包是其中一個常見的取暖方法。但有許多人使用「暖暖包」的方式錯誤，使禦寒效果大打折扣。
先前就有網民在PTT上表示，自己花了110元台1購買一整袋暖暖包，拿出其中一個，並連續搓了5分鐘後，暖暖包卻只呈現微溫狀態，好奇詢問「手機玩遊戲都比暖暖包燙，是它壞掉還是寒流真的強？大家的暖暖包有壞掉嗎？」
貼文一出，立刻有網民糾正事主使用暖暖包的方式錯誤：
．「不是搓，要搖，發熱原理是靠鐵粉接觸氧氣生鏽來放熱」
．「不用搓，搖一搖，接觸空氣之後放在口袋，過一下會很燙」
．「通常需要10分鐘以上慢慢發熱」
一般市售的暖暖包主要含有鐵粉、活性碳、蛭石、食鹽等成分，其發熱原理是讓鐵粉與空氣中的氧氣與水產生氧化還原反應，產生熱能，而非透過反覆摩擦生熱。搓揉暖暖包頂多會加速反應速度，但持續發熱時間也會縮短。
此外，日本醫學博士福田千晶也曾在書中《暖活：手腳冰冷隱藏着可怕的危機！》建議，暖暖包應放置在腰部，因為腹腔器官如肝、腎，血流量較多，若腰部感到溫暖，四周末端也會逐漸暖活。其次可將暖暖包放在背部、腹部或頸部等部分，不只能達到保暖效果，還可舒緩痠痛、頭痛等症狀。
而台灣皮膚科醫生趙昭明先前也表示，不可直接將暖暖包貼在皮膚上，中間一定要隔着衣服或襪子。他指出，頸部、腋下和腳底板等部位，因皮膚較薄，使用時間過久便容易燙傷。
【延伸閱讀，更多兒童健康建議】
寒冷天氣｜羽絨怎穿最保暖？入面穿冷衫反變凍 實測這配搭最禦寒
+4
日媒公開暖包「3大高效貼法」後背拼成「兔仔頭」下半身自然暖保溫杯｜縫隙藏茶垢有異味怎清除？用檸檬酸浸外 一法寶也很有效天氣轉冷手腳冰冷難入睡？一張錫紙助升溫8度！配合4穴道溫敷暖身天氣漸涼羽絨被終於出動！即學正確鋪被方法 全家人不怕半夜凍親秋冬必備家電不是暖爐 網民大推一家電：慳電又夠暖 瞓覺用最啱
延伸閱讀：
台電退休處長說真話 慨嘆非核家園致台電財務黑洞 8萬股東跟著遭殃
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】