天氣漸涼羽絨被終於出動！即學正確鋪被方法　全家人不怕半夜凍親

隨着香港逐漸邁入冬天氣候，氣溫也開始驟降變天，越來越多人睡覺時可能會感覺一股涼意襲來，但卻發覺怎麼蓋被子都還是好冷，甚至冷到淺眠、半夜醒來。



就算身旁沒有伴可以取暖也沒關係，只要使用「三文治蓋被法」，就能讓你在冷颼颼的天氣睡上暖呼呼的好覺，趕快來看看要怎麼蓋才正確吧！

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冬天必備棉被「三文治蓋被法」曝光！日本網民驚呆：40歲以後才知道

日本X（Twttier）「いちかり君お部屋探しの人(東京/神奈川)」近期分享一張照片，「『根據把被子蓋在身上的順序變暖和』真是太神奇了…最近天氣變冷了，所以再次分享」，根據圖上照片，從左至右、從冷到暖依序為「在毛毯上蓋上羽絨被」、「在羽絨被上蓋上毛毯」，最溫暖的方式則是「把毛毯鋪在床上，躺在毛毯上並蓋上羽絨被」。

日本網民也紛紛留言：

．「直到現在我才知道」

・「我不知道要鋪在下面」

・「即使你知道這一點，你還是傾向於選擇最左邊的」

・「我40歲以後才知道，希望我早點知道...」

・「我不知道所以我會試試看」

・「很好的方法呢」

・「雖然經常看到這個，但我總是用最冷的方法睡覺」

・「我以為中間是最溫暖的，但今年冬天我要嘗試下面墊毛毯的版本」

・「當我起床時發現毛毯蓋在我腳上，也許是有妖怪？」



但也有人表示：

・「我已經嘗試過很多次了，但是左邊感覺最熱，我的身體有甚麼特別的嗎？」



羽絨被為何可以保暖身體？為何毛毯不能蓋在羽絨被下方？

有網民也出面為大家解惑，「羽絨被的作用是將溫暖的空氣困在羽絨中，透過流動熱氣保持身體溫暖，毛毯建議使用像是羊絨棉等天然材料，丙烯酸纖維（醋酸纖維，阿克力）等化學纖維的毛毯容易滑，所以羽絨被容易移動，因此應鋪在羽絨被上方或身體下方」。

Facebook《日本省錢小站》特別轉發該篇推文「入冬前再來複習一下，要把毛毯鋪在身體下面，再蓋上羽毛棉被的三明治蓋法，才是最省暖氣費最暖和的蓋法喔」

台灣網民也歪樓表示：

・「問題從來都是在起床」

・「沒錢的時候，瓦愣紙箱是好的墊底取代物」

・「威士忌喝下去就不冷了」



也有人實驗後贊同：

・「冬天沒開暖氣都是這樣度過」

・「嫲嫲毛毯墊在底下真的很溫暖，身體馬上熱起來」



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