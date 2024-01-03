親戚孩子向女兒索吻露械　媽媽自責未即時制止　事件更陷羅生門

親戚朋友的孩子玩在一起，爸媽放風喝酒，是所有爸媽心目中，最美好的畫面。殊不知，在爸媽不注意的時候，這個畫面卻變了調……



Facebook上有一位心痛的媽媽，分享自己在跨年夜，心碎的經驗。媽媽同意將此文公開轉發分享，因為希望事件被理性討論、被重視。遇到相關狀況，也能勇敢面對。

跨年親戚聚會，爸媽在樓下喝酒，樓上孩子玩樂卻變了調

這位媽媽在2023年的最後一天，於親戚家跨年，這是往年的例行聚會。

晚餐吃飽，有人留在餐桌繼續喝酒聊天，有人上桌打打怡情麻將，一切都跟往年一樣溫馨、舒適、自在，大家放鬆的談笑風生。

有小孩在客廳玩手機，也有小孩跟她的女兒在樓上玩。

這時，媽媽還跟親戚笑說：有人幫我當保母，我可以放鬆喝酒聊天，太棒了~

之後其中兩位親戚先回家，女兒在樓梯間繼續玩着，呼喊着媽媽，要她過去陪玩。

當媽媽走過去，女兒突然臉色一沉。

「馬麻，我跟妳說一個秘密，妳不可以跟把拔說唷...」

以下是這位媽媽的女兒，一個幼兒園的幼童，告訴她事情的經過。

「馬麻（媽媽），我跟妳說一個秘密，妳不可以跟把拔（爸爸）說唷...」

媽媽從來沒有想過，這句熟悉的開場白之後，接下來聽到的內容，有多麼震驚、心碎。

「□□□剛剛在樓上把褲子脫下來，給我看他的雞雞，長長的跟香腸一樣，他的雞雞長得跟把拔的不一樣」

「他這樣親我的嘴巴，(女兒對我示範，那是長達5秒鐘以上不斷吸吮的深吻)，我都吃到他的口水」

「他要我脫褲子給他看我的屁股，但我沒有脫，我就一直笑」

「他要我趴在地上，然後他就這樣壓在我身上」

(女兒要我假裝是她趴跪着；女兒扮演他，模仿着他的動作，她小小的身軀，壓在我的背上)

「他還說這裏有足球，我們可以玩踢足球」

「我不會害怕阿，我覺得很新奇」

以上，是我經過至少2次以上的詢問與確認得到的內容，我甚至「刻意不引導」，就僅是重複她說過的話，詢問「是這樣嗎? 那接下來呢？ 那妳是甚麼反應呢? 妳感覺怎樣?」

整個過程女兒敘述得非常清楚，她利用我做出模擬的動作，重複做了兩次以上，也都前後一致。

媽媽感到驚恐、錯愕，卻還是不斷地想確認她說的內容：是不是聽錯了，還是誤會了甚麼？

這位媽媽當下最在意的事情是女兒的褲子有沒有脫下，對方除了親吻，是否還有觸碰或侵入她的身體，或是要求女兒碰他的身體，這些問題我問了至少3次，可能我的態度讓她感到不太對勁，覺得事情有點嚴重，她最後是有點害怕，快哭了，很大聲的跟我說：「我的褲子沒有脫下來！我沒有碰！」

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媽媽悔恨自己沒有第一時間處理

這位媽媽說：「我迅速收拾好自己的情緒，佯裝鎮定，我其實不知道我是如何辦到的，我知道自己的呼吸很亂、極度壓抑，我走進丈夫身邊說我想提早回家了，我有事情要跟他說。

回家之後，我跟丈夫再次整理了事情的經過，並且告知女兒，對方對她做的行為是錯誤的，需要被譴責，應該要認錯、道歉，而女兒當下也應該要嚴厲、大聲的制止對方，表達自己的不要，並且離開現場，立刻尋求我們的協助。

可是我知道，已經錯過了。

這些我從幼小直到大學，不間斷經歷過的事情，我知道只要當下沒有大聲反抗、嚴厲制止，就是錯過了制裁他們的最佳機會了。甚至是即使當下反應了，成功制裁他們的機率，也是微乎其微的。

因為，誰看到了？ 誰能幫妳證明？ 如何舉證？大家為何要相信妳？」

這位媽媽希望青少年認錯，親自跟女兒道歉！

媽媽反省：因為大人間情誼，還沒攤牌，就急着幫對方找台階下

「親戚一家人一直以來都非常愛護、照顧我們三口，情感很親密，生活各種大小事幾乎無話不談，我們感恩在心，我們被善意的對待，這些無庸置疑。但這件事情我無法當作沒發生，這是完全不一樣的事情。

我勸丈夫，孩子也許年輕不懂事，難免犯錯，只要認錯道歉，我可以原諒，但是我短時間還無法想像我要如何面對他們。丈夫沒有要妥協，他沒有要就此結束。他認為即使認錯道歉，也無法再像過去那樣相處了。

「我不知道，我心很亂，親戚很疼愛我們，結婚前就對我愛屋及烏，我知道自己有多幸運。孩子我從小看着長大的，孩子不小心犯了錯誤，只要真心認錯道歉，應該讓他彌補過錯，我應該要原諒他，我應該要給他機會，我應該對他寬容。

但是當我看到丈夫眼中的怒火，我才意識到，我的女兒才是受到傷害的那一方，還沒攤牌，我怎麼就急着幫對方找台階下，我看看我自己，我都是怎麼保護我女兒的? 我感到極度羞恥、愧疚。」

丈夫出門去找親戚孩子的父母，把女兒陳述的事情經過轉述給他們聽，對方兩人同樣感到錯愕、不敢相信，孩子母親說：『會不會是他上廁所沒有關門，所以被妹妹看到？』

是呀，樓上只有兩個孩子，一個青少年，一個幼兒園，沒有第三個人，誰能知道事實的經過呢？

丈夫說，我們要求他當面道歉認錯，孩子母親表示認同，但是她需要問清楚事情的經過，也想知道事情是怎麼發生的。」

媽媽尊重親戚的建議，因為，哪一對父母會願意只相信外人指控的一面說詞？

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青少年說：「她跑來親我。」兩造說法陷入羅生門

「丈夫回家後沒多久，親戚打電話過來，要我們親自聽他孩子的說法，他們認為一定有一方在說謊，要想辦法還原，釐清來龍去脈，不然會存在疙瘩。我請丈夫到現場，手機開擴音，我想要聽那個孩子怎麼說。然後，我聽到了完全截然不同的版本。

『我跟她在樓下玩到一半，我到樓上去上廁所，我沒有關門，我不知道她也跟上來了，還跟進來廁所，我說我在上廁所妳怎麼可以進來? 她就跑出去廁所外面，但她一樣待在樓上等我，然後坐在神桌前面那裏』

『我也不知道她今天怎麼特別開心，但她今天就是很嗨很開心，一直笑，還一直在我身邊跑、繞圈圈，我們就是一起玩今天她拿到的新玩具，我們玩得很開心，她跑來親我，然後我也有親她』

這一段，很流暢、很自然。可是我聽完，全身開始無法克制的發抖。

丈夫聽完之後，只問：「講完了嗎?』

對方應該是示意肯定，丈夫一句話也沒說就要轉身離開，我出聲跟丈夫說，我有話要對他們說。

我說：「□□□，我不會原諒你的。妹妹從來不會主動親男生。這件事情很嚴重，一次都不應該被允許發生。你做出的行為，就是充滿惡意、僥倖的心態，而且你是對一個幼童，她還是你的親戚、你的妹妹。你的父母基於愛護你，選擇相信你，但我也是，我選擇相信我的孩子。但請你記住，我不會原諒你！』

我說完這些話，我只聽到電話那頭一片靜默，沒有反駁、沒有解釋。我聽到了自己牙齒在打顫的聲音。我氣到全身在發抖，我知道，我應該沒有辦法幫女兒要到一個真心的道歉了，我甚至一度還天真的想剝奪女兒選擇原諒與否的權利，我有夠該死的。

這些事情如果沒有真實的發生，女兒不可能如此明確的模仿所有的行為。

女兒記性很好，我常常跟親友轉述我們曾經發生的趣事，只要遺漏了其中的過程，或是敘事有誤，她都會立刻出聲糾正我。女兒跟這位孩子沒有那麼熟悉，更沒有可能會親近到主動親他。

女兒說，這是他第一次對她做這樣的事情，之前沒有過。

幼兒園的女童，類似這樣的事情我從來不曾聽她說過，而我也想不到她有甚麼樣的動機，需要說謊編出這樣完整的『故事』。」

當時女兒跟我在樓梯間敘述事件的過程中，另外一位親戚女孩子剛好走近想加入我們聊天，我刻意停止話題，但女兒甚至主動要我跟那位女孩子分享她跟我說的事情，還說可以當成我們三個女生之間的秘密。她幼小到沒有能力意識到自己的性自主權被侵害了，只認為這是女孩之間可以分享的秘密……」

女兒越正常，媽媽的心越痛

「這件事情發生在2023/12/31晚上，我整晚睡不着，我打好這些文字，是在2024/1/1凌晨5:40左右。2024/1/1早上10:51的現在，女兒看起來跟平常一樣，似乎沒有受到影響。但我再次感到恐懼…她看起來越正常，我越憤恨。這代表這一切對一個幼兒園的孩子來說，她連感到噁心、害怕、生氣的能力，都沒有！我到底該希望她不記得這一切，還是牢牢記住教訓，並且學會懂得保護自己？」

這類事件的加害者，太過太過輕易就能安全下庄，逃過一劫了。因為太難被舉證懲戒，所以有極大的可能屢屢再犯。錯誤的行為沒有被即時嚴正譴責，然後食髓知味，做出越來越過分的惡行。

這位媽媽為自己沒有保護好女兒感到自責，但也意識到，真正該感到自責的，應該是加害人利用被害人的信任，做出這樣錯誤的行為。

「我現在36歲了，我已經很兇、很強悍、很懂得保護自己了，但我還是連自己的女兒都保護不了嗎？」

這位媽媽中午已完成通報程序。也呼籲大家若很不幸遇到一樣的事，可以撥打113求助。她同時也呼籲大家不要肉搜謾罵，在保護女兒的前提下，該走的程序會走完，但她也請對方及其家人堅強，一起勇敢面對這件事情，並沒有要毀了他們的人生。

最重要的事，在這次的事件中，學會如何保護孩子？要是碰到這些事情，如何處置才能不陷於毀很，同時又能保護孩子幼小的心靈？

教孩子認識「身體界線」，維護身體自主權

在東方文化中，「性」是很私密的話題，家庭中少有提起，因此很自然的，導致孩子缺乏性教育。但隨着性騷擾、性侵害事件層出不窮，人們開始意識到性教育的重要性，「如何和孩子談性」，成為我們為人父母必須關心的問題。

3歲以後，父母可以進階到認識「身體界線」。每個人都能決定自己的身體是否要被碰觸，「身體界線」是一人能夠被別人碰觸的尺度、界線，每人接受的程度都不同，讓孩子認識身體的界線，能學習尊重他人，及拒絕令他不舒服的舉動。

有些大人會捏孩子的臉頰、或者抱抱孩子，但有時會造成小孩的不舒服，即使大人覺得只是一個小舉動，仍應尊重孩子的意願。藉由這些小練習，能讓孩子學習「拒絕」，維護身體的自主權。

在兒童性騷擾、性侵害案件中，熟人性侵的比例高達九成，學齡前性侵害防治十分重要，家長責無旁貸，先從性教育着手，從「認識身體」與「身體界線」開始。了解兒童性侵害並不是要你懷疑孩子身邊的每一個大人，而是要抱持的謹慎的態度並且提高警覺。爸媽也可以從這件事情當中，討論面對類似狀況時，自己的處理方式和態度。

甚麼是好秘密？甚麼是壞秘密？家長要能夠常常和孩子討論這些議題，在發生性侵害時，孩子才能比較願意說出來。也別忘了告訴孩子，保護他是你的責任，你會做任何你可以的事情來保護他。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「馬麻，我跟妳說一個秘密....」幼兒園女兒描述性騷過程，媽媽自責未第一時間嚴厲制止：女兒越正常，我的心越痛！】