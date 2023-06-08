鹹濕校長被爆撫摸舌吻小學生　奉行後宮制每年換「女友」全台震怒

「#台版MeToo」相關事件持續延燒，於6月7號台灣教育界也爆出相關事件，民進黨立委蔡培慧與受害人共同召開記者會，指控現任南投大鞍國小校長劉育成從30年前還是教師時就對女學生有性騷擾行為，記者會上一名受害者莊小姐控訴自己當年在車上被劉育成強行擁吻的事件經過，除此之外，也有其他受害者出面指控劉育成曾對自己有性騷擾行為。



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曾撫摸、強吻家教學生 將女學生當「後宮」每年宣布一位「女朋友」

除了莊女之外，還有另一位受害者蕭女也出面指控劉育成曾經在幫她和妹妹補習時對她有過抱在腿上教學、摟腰捏腰、握著手寫字、靠在臉頰及耳邊說話、強吻並伸舌頭等行為，並且之後在每堂課都會趁妹妹出去裝水時對蕭女做出抱、擁吻、撫摸身體等動作。蕭女表示當時自己不敢反抗，每次下課都要刷牙到流血的程度，直到有天老師抱著妹妹，要蕭女去裝水時，她才終於鼓起勇氣拒絕，「我當下很怕妹妹也會跟我一樣！於是鼓起勇氣要求讓妹妹去裝，那也是他最後一次侵犯我。」

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此外一名目擊者J哥也出面指控，他表示自己於西元1991年出生，也是延平國小的學生，並指出劉育成當時是女子排球隊的教練，有很多接觸女學生的機會，甚至每年會公開一位女學生做為「正宮」，說是自己的女朋友。而J哥更透露，當年他曾與其他同學一起發現了劉育成的3宗性騷擾事件。

J哥表示曾親眼看到劉師帶著一名五年級女同學到倉庫擁吻；還在某次午休時看到劉師和另一位女同學進到廁所工具間，30分鐘後女同學後來滿臉通紅走出來，該女同學事後自曝，當時自己是劉師的家教學生，家教期間曾被劉師帶進房間撫摸身體、上下其手，事後還給她鈔票封口。J哥表示劉育成幾乎每屆都會找2至3名女學生下手，希望曾經受害的人都能夠一起站出來發聲。

台版《無聲吶喊》！爆料者籲受害者勇敢站出來

此事也被轉發至PTT，爆料者認為這根本是台版《無聲吶喊》，並且質疑為何劉育成對莊女犯行後還能從雲林國小轉調到延平國小繼續任教？在延平國小任職期間也陸續有女學生受害並提出控訴，為何這些指控都石沉大海，讓劉育成能夠繼續擔任教師一職，甚至一路到今天成為小學校長？在文中爆料者呼籲更多受害者勇敢站出來，表示曾受害的人可以寄信至以下信箱： tsai2141@gmail.com，同時也強調會極力保護受害者的隱私。

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