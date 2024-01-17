別以為有得歎！爸爸自設秘密基地　落成未夠2小時已被女兒入侵

許多人在孩提時代，或許憧憬着擁有屬於自己和死黨的「秘密基地」，可以在裏頭徹底玩耍。



一位日本爸爸網民，過去就曾經在家裏頭，打造屬於自己的秘密基地，然而如今幾年過去，本來應該是讓他放鬆的秘密基地，卻有截然不同的發展。

領土雖被佔領，但這位爸爸在心底應該仍很高興吧！（按圖了解）

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根據日本媒體《grape》報道，日本twitter網民「neco_engineer」分享，過去他曾經在家中的一角，打造一個屬於他的「秘密基地」。這個基地設有暖桌、電腦與電玩主機設備，以及他喜歡的書籍、遊戲和水果等等，本來應該是要讓自己能夠好好放鬆的地方。

然而，就在秘密基地完成後2個小時，這裏立刻就被他的兩位女兒發現，拿起搖桿開始打電動。4年後的現在，更是完全被兩位女兒佔據，變成他們看動畫、休閒的空間，旁邊還多添了一張桌子。不過身為父親，看到女兒玩得這麼開心，內心也覺得欣慰。

其他網民也紛紛表示：

．「感覺很歡樂耶」

．「完全被佔領了笑死」

．「大家都喜歡秘密基地」

．「哭了，這就是幸福」

．「桌子越來越多，好像都市開發一樣」

．「竟然四年了嗎」

．「這就是當爸爸的宿命嗎」

．「在看藥師少女的獨語」

．「雖然事主可能會失望，但某種層面上這是最好的發展」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】