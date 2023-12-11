犧牲尊嚴算甚麼！搞笑爸爸教女兒問一條問題 即可辨別陌生人好壞
撰文：聯合新聞網
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當有可疑人物在學校附近出沒的消息時，許多家長可能都會感到擔憂，深怕孩子一個不注意，就遭到不明人士的騷擾等等，因此都會提醒小孩不要太接近陌生人。然而最近有位網民提醒小孩的作法，卻讓人感到哭笑不得。
根據日本媒體《まいどなニュース」》報道，日本twitter網友「eaglesakura」分享，表示他跟自己的女兒說，如果有不明人士搭訕她，就問對方：「你是爸爸的朋友嗎？」女兒問為甚麼，網民就說：「因為爸爸沒有朋友，如果對方回答『是』，就代表他是可疑人物」。
這段話一出，引起許多其他網友的同情，紛紛表示：
．「雖然很悲傷，但很好懂」
．「哭出來也行喔」
．「可以說是為了守護女兒，所以故意不交朋友」
．「這真的是最棒的爸爸」
．「這招真的天才」
．「這招我也能用」
不過網民事後強調，他並非「完全」沒有朋友，而是身為他朋友，女兒又沒見過面認不出的人是不存在的。另外，考慮到可能會有人藉由名牌等物品，講出他的姓氏偽裝，但因為他改過姓，朋友會叫他的舊姓才對，因此也能判別對方是可疑人物。他更交代女兒，一旦遇到這種人，就要二話不說立刻逃跑。
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