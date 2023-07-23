不知影片會上載給老師！女兒拍片做功課　爸爸夥兒子亂入勁歌熱舞

爸爸不知道女兒拍攝影片是要交功課，在她身後惡搞，播放舞曲大跳特跳，後來才知道女兒上傳給老師。影片讓網民瘋狂轉傳！如果有這樣的爸爸，日子一定很開心吧！



疫情期間，孩子們在家遠距上課，當時有許多作業都必須利用照片與影片形式來繳交。美國一位Jones爸爸 ，趁着女兒在拍攝美術功課時，在她身後惡搞，大秀舞技，不斷影響女兒做功課，企圖惹腦她，還讓大兒子和小兒子加入。

有一個這樣搞笑的爸爸在家，相信這幾位小朋友每天都過得很開心吧！（按圖了解）

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影片被傳送給老師看

爸爸認為女兒只是像平常一樣在做一份功課，並不知道她會把整段影片發送給她的老師，被上傳到課堂應用程式SeeSaw，供她一年級的老師觀看。因此，他在他女兒的鏡頭下，滑稽地跳舞跳了兩分鐘。

影片中，小女孩認真的面對鏡頭做作業，其實她有提到這影片是要給老師看的，但爸爸顯然根本沒留意，卻隨着廚房裏播放的Bruno Mars〈Uptown Funk〉的音樂秀出了他最好的舞步，十分滑稽，接連不斷，唱作俱佳，不想停止。

媽媽會不時看看女兒上傳到網絡上的作業內容，沒想到居然發現了這一段影片，她說：「我希望她的老師能像我一樣笑得一樣開心！」（你能想像老師看到的時候，臉上的表情嗎？）

網民笑翻，熱烈分享

後來，媽媽把影片上傳Facebook，受到大量網民關注，紛紛表示實在太好笑！不斷Tag親友們一同觀賞，留言到一萬五千筆。不只爸爸搞笑，女兒面對爸爸、兄弟們的攪局，卻顯得很鎮定，被打斷時，她只是停下來，介紹他們的身分，並開玩笑說：「這個家庭怎麼了？我只是想做安靜的美術功課！」事實上，女孩也被他們逗笑了。很多網民稱讚小女孩的好脾氣，也相信這個家庭平時一定充滿歡樂的笑聲！這就是他們一家的日常。

留言中也發現有許多網民表示，自己家裏就有這種愛惡搞的爸爸，看來這是美式幽默！如果換成在香港，有爸爸會在孩子拍攝學校功課影片時，在他身後這樣搞笑嗎？

爸爸知道影片受到這麼熱烈的回應與分享後，笑着表示：「我很高興看到這麼多其他人被他們所愛的人標記，還有了解到有一個人跳舞跳得比你差。」他也說，希望爸媽們都要抓住機會，與他們出色的孩子們留下一些回憶。現在快來看看這段讓許多網民笑翻的影片吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：沒想到這是要上傳給老師的作業！爸爸在女兒拍攝影片時，激情惡搞跳舞，網友笑翻】