孩子發現爸爸私己錢！嚇到爸爸面都青　結局溫馨爆笑好睇過電視劇

俗語說：「最危險的地方，就是最安全的地方」，真的是這樣嗎？其實爸爸藏私房錢不算甚麼（老婆也常買太多東藏西藏），但藏了一大疊卻總喊窮、不帶老婆飛就很值得被處理！



挽救了一個家的故事 網讚：天衣無縫！

最近網絡上流傳着一段監視器畫面，讓不少人看得冷汗直流，也有人拍手叫好，更多的是逗得大家哈哈大笑。而監視器內容上演了「不可能的任務」，由姐弟倆和爸爸搏命演出，充分展現了團隊合作的重要性。

當爸爸的若看到以下的畫面，相信會感動得哭出來！😂（按圖了解）

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話說這天爸爸和媽媽甜蜜地一起看手機、姐弟倆則是各自找樂子玩，看得出一家人平常互動就是如此，感情不錯。

沒想到，弟弟好奇玩着枕頭，不小心將枕頭內的棉花挖了出來，掏着掏着竟掏出一疊鈔票！

弟弟雖然懵懂，卻也懂得那是「$$」，於是拿着鈔票跑去問姐姐。姐姐很機警地假裝「咳嗽」，想引起爸爸注意。但爸爸正和媽媽享受著美好的倆人時光，絲毫未察覺。（編按：爸爸好狗運）

弟弟沉不住氣，手舉鈔票要給爸爸看，而爸爸此時眼角餘光也瞄到了甚麼，定睛一看嚇得魂飛魄散！好在媽媽仍沉浸在幸福的氛圍中尚未發覺，與爸爸的不知所措成對比。

隨後，爸爸冷靜下來，比手示意弟弟將鈔票放回枕頭中。人算不如天算，姐姐誤會了爸爸意思，竟拿被子一股腦蓋到媽媽頭上......（編按：爸爸眼神要多徬徨有多徬徨本以為「死定了」的同時，姐姐竟搶過弟弟手中鈔票往外跑，而爸爸也不囉嗦，順勢抱起姐姐往門外跑。

更妙的是闖禍精弟弟，竟開竅抱着媽媽親親，媽媽則手不停擺動想拿掉頭上的被子。（編按：快不能呼吸）

姐弟倆與爸爸的一氣呵成團隊合作，令網友們豎起大拇指：

．「只能說爸爸對小孩蠻不錯，不然就第一時間給媽媽了」

．「看得出來爸爸平時對小朋友還挺不錯的，知道要對爸爸好」

．「爸爸教育成功！」

．「控制不住尿沒關係，至少能控制大局，真棒」

．「懂生存 」

．「神救援阿」

．「2個神隊友，有前途」

．「明天得買兩個玩具犒賞了」

．「養了一對好子女」

．「果然團隊很重要」



就像網民說的，一般撿到東西通常都是給媽媽，這爸爸平日不是有在教就是燒了好香，姐弟倆與爸爸默契十足，堪稱父慈子孝典範！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：爸爸沒白疼！兒玩枕頭掏出一疊「私房錢」父傻眼，姐姐神救援三人合作無間「拯救美滿家庭」】