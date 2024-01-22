新年盆菜2024｜ 必食酥皮龍蝦/鮑參金蠔/佛跳牆 最平低至58折

年三十將近，相信不少人想訂購盆菜，為團年飯添加一份奢華的溫暖。今年多間酒店和酒樓都推出各式各樣的矜貴盆菜，不過款式眾多相信大家訂購前都非常苦惱。01親子為大家精選十間盆菜優惠。除了有傳統盆菜，亦有創新料理和加入矜貴食材的盆菜，相信總會有一款適合你！



新年盆菜2024【1】Fast Gourmet｜全港首創巨型酥皮龍蝦盆菜買一送一優惠

Fast Gourmet 票選為最優秀法國菜餐廳，推出全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜。一盆盛宴，三重享受！兩款湯底給你選擇，有法式龍蝦湯及冬蔭龍蝦湯。內有法國酥皮、龍蝦一隻、鮮鮑魚四隻、北海道珍寶帶子等珍貴食材。

Fast Gourmet｜全港首創巨型酥皮龍蝦盆菜 訂購連結

全港首創酥皮龍蝦汁鮑龍萬有盆菜 (法式龍蝦湯/冬蔭龍蝦湯)

- 1-2人用｜01空間特別優惠價: HK$458 (原價HK$528)

- 4-6人用｜01空間特別優惠價: HK$1288 (原價HK$1688)

- 限時優惠買大送細｜HK$1688 (原價HK$2176）

換領地址：中環店 - 中環善慶街9號地鋪

尖沙咀The ONE店 - 彌敦道100號The One 6樓L608號舖

取貨注意：需提前最少5個工作天向商戶預訂，客人購買後需待餐廳確認訂單，並提供QR code

取貨時間：中環店：12:00-14:00/14:00-16:00/16:00-18:00/18:00-20:00)

尖沙咀The ONE店：12:00-14:00/14:00-16:00/16:00-18:00/18:00-20:00



新年盆菜2024【２】新同樂魚翅酒家｜鮑魚鵝掌元蹄/羊腩/刺參花膠盆菜 79折

今年新同樂魚翅酒家推出三款盆菜，分別為同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜、古法羊腩鵝掌盆菜、刺參花膠乳豬盆菜。

1.同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜配純釀醬油浸農場雞 (4-6位用)+紅燒南非即食鮑魚 (8隻)｜01空間特別優惠價: HK$2438 (原價HK$3088) 訂購連結

鮑汁扣鵝掌(4隻)、醬扣元蹄(1斤) 、豆醬烤櫻桃鴨(半隻)、北海道宗谷瑤柱甫(4件)、 厚竹笙(4件)、茄汁海蝦球、蝦籽柚皮、原木花菰、手打花椒豚肉丸、香煎鯪魚餅、香葉燻蛋、西蘭花、蓮藕、津菜、枝竹、素筋

2.同樂鮑魚 古法羊腩鵝掌盆菜 配 純釀醬油浸農場雞 (4-6位用)+ 紅燒南非即食鮑魚 (8隻)｜01空間特別優惠價: HK$2638 (原價HK$3338) 訂購連結

古法羊腩(斤半)、鮑汁扣鵝掌(4隻)、北海道宗谷瑤柱甫(4件)、厚竹笙(4件)、 豆醬扣豚肉、蝦籽柚皮、手打蝦米魚球、西蘭花、冬荀、枝竹、素筋、馬蹄、 蓮藕、津菜、香葉燻蛋、鮮蔬拼盤 (唐生菜、鮮菌、菠菜、青蒜) 羊腩醬料

3.同樂鮑魚 刺參花膠乳豬盆菜 配 純釀醬油浸農埸雞 (4-6位用)+ 八頭南非鮮鮑魚 (4隻)｜01空間特別優惠價: HK$3938 (原價HK$4988) 訂購連結

即燒乳豬 (半隻)*獨立包裝、50頭關東刺參(4條)、天洋花膠筒(4件) 、北海道宗谷瑤柱甫(4件)、鮑汁扣鵝掌(4隻)、茄汁原隻大虎蝦(4隻)、純釀醬油浸農場雞(1隻) *獨立包裝、京韓醬烤西班牙豬腩、厚竹笙(4件)、原木花菰、手打花椒豚肉丸、 香葉燻蛋、西蘭花、蓮藕、津菜、枝竹、素筋

換領地址：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期4樓401號舖

取貨注意：外賣自取需最少4天前Whatsapp或致電9222-8943預約

取貨時間：星期一至日 4pm - 8pm



新年盆菜2024【３】周中 頂級鮑參金蠔豐盛盆菜｜ 送爽口南非靚螺片及自家製特濃雞湯｜免費直送

今年周中師傅推出頂級鮑參金蠔豐盛盆菜。嚴選18款珍貴材料，包括鮑汁炆靚鮑魚、特級爽口海參、鮑汁燴靚花膠、 甜蜜蜜餞金蠔、鮑汁扣靚魚肚。用心製作絕無味精及防腐劑。

1. 周中 極上鮑參金蠔豐盛盆菜（六人份）(每日限量50盆）

$ 1,798（原價: $2,298)訂購連結

附上爽口南非靚螺片一包及自家製特濃雞湯(1L/不含湯料)，及上湯一樽

2. 周中 極上鮑參金蠔豐盛盆菜（十人份）(每日限量50盆）

$ 2,398.00原價: $2,898) 訂購連結

附上爽口南非靚螺片一包及自家製特濃雞湯(1L/不含湯料)，及上湯一樽

訂購注意：需於最少五天前預訂

送貨時間：上午10:00-下午13:00 或 下午14:00-晚上19:00

送貨日期：2024年2月3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18日



新年盆菜2024【4】香港九龍東皇冠假日酒店｜紫粵軒鮑魚聚寶盤菜｜2/6人份量（外賣自取/送貨)

紫粵軒「鮑魚聚寶盆菜」選用16款上乘食材包括原隻8頭蠔皇鮑魚、鮑汁扣花膠、濃汁扣海參、日本宗谷瑤柱、茄汁香煎大蝦、紅酒燴沙井蠔、紅炆花菇等；貴妃雞及蠔皇鴨掌均為自家的出品；手打鯪魚球為工夫之作，每日新鮮炮製。以傳統手法烹調，配上令人垂涎的秘製南乳鮑汁，未入口已覺豐足，將濃郁的食材一層一層地堆砌，入口飽滿豐盈，盆菜最下層的蔬菜包括髮菜、蓮藕、白蘿蔔、豬皮、豬脷、枝竹，盡收食材及醬汁精華，令滋味推上高峰。盆菜採用高質輕巧玫瑰金不銹鋼煲，明火及電磁爐適用。醬汁另以膠盒盛載，先將南乳鮑汁加熱，然後倒入盆菜內再加熱；與家人好友圍盆共嚐熱烘烘的窩心滋味，享受節日團圓的歡愉。

鮑魚聚寶盆菜（2位用）｜01空間特別優惠價: HK$638 (原價HK$688)

換領日子: 10/1-27/2/2024 (9-13/2除外) 訂購連結

鮑魚聚寶盆菜（2位用）｜01空間特別優惠價: HK$688 (原價HK$738)

換領日子: 9/2-13/2/2024 (年三十至年初四) 訂購連結

鮑魚聚寶盆菜（6位用）|01空間特別優惠價: HK$1788 (原價HK$1888)換領日子: 10/1-27/2/2024 (9-13/2除外) 訂購連結

鮑魚聚寶盆菜（6位用）|HK$1888 (原價HK$1988)

換領日子: 9/2-13/2/2024 (年三十至年初四) 訂購連結

取貨注意：需提前最少2個工作天向商戶預訂

取餐地址：香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店2樓

取餐日期：由即日起至2024年2月29日



新年盆菜2024【5】九龍海逸君綽酒店海雲天｜極品鮑魚佛跳牆 ・龍蝦長腳蟹海鮮盆菜

海雲天呈獻極品鮑魚佛跳牆和龍蝦長腳蟹海鮮盆菜，一家團圓歡聚嘅大日子，點可以求其馬虎？大時大節一家人食飯當然首選梗係海雲天盆菜 ！

1.極品鮑魚佛跳牆 (6位用)｜ $ 1,488(原價: 1,988) 訂購連結

共18品﹕6頭富貴鮑魚(6隻)、原件黃肚膠2件、北海道乾瑤柱(6件)、茄汁大蝦(6隻)、貴妃雞半隻、原條釀鯪魚、髮菜、紅燒花菇、客家腩仔、鮑汁鵝掌、南乳豬手、長洲大魚蛋、秘製豬皮、畔塘蓮藕、腐皮福袋、五香芋頭、清甜蘿蔔、枝竹

2.龍蝦長腳蟹海鮮盆菜 (6位用) ｜$ 1,588(原價: $2,088)訂購連結

藤椒鮑魚6隻、雪蟹肩2副、麵包蟹1隻、熟龍蝦1隻、釀鯪魚1條、法國青口、刺身帶子6粒、原件黃肚膠2件、貴妃雞半隻、鮑汁鵝掌6隻、大花菰6隻、客家炆腩仔、南乳豬手、長洲大魚蛋6粒、畔塘蓮藕、五香芋頭、清甜蘿蔔、枝竹

取貨注意：需提前最少3個工作天向商戶預訂

外賣自取領取時間：14:00 - 16:30

地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓運費到付



新年盆菜2024【6】黑木亭居酒屋日式盆菜 (2位-6位用)｜A5宮崎和牛壽喜/日本波士頓龍蝦盆菜｜餐廳自取 | 低至58折

A5宮崎和牛壽喜盆菜 二人前 | 01空間特別優惠價: HK$599 (原價HK$897) 訂購連結

A5宮崎和牛; 80g磯煮鮑魚 2隻; 日本帆立貝 2隻; 深海虎蝦 2隻;鮮廣島蠔 2隻; 如意福袋 2隻; 吉祥冬菇; 幸運竹輪; 滋味大根; 小童魚蛋; 濃汁豚角煮; 回味玉子; 有機王菜; 超淋豬軟骨; 養身蒟蒻; 自家制壽喜湯 1包

A5宮崎和牛壽喜盆菜 六人前｜01空間特別優惠價: HK$1288 (原價HK$2212) 訂購連結

A5宮崎和牛; 80g磯煮鮑魚 2隻; 日本帆立貝 2隻; 深海虎蝦 2隻;鮮廣島蠔 2隻; 如意福袋 2隻; 吉祥冬菇; 幸運竹輪; 滋味大根; 小童魚蛋; 濃汁豚角煮; 回味玉子; 有機王菜; 超淋豬軟骨; 養身蒟蒻; 自家制壽喜湯 1包。

日本波士頓龍蝦盆菜2人前｜01空間特別優惠價: HK$658 (原價HK$969) 訂購連結

波士頓龍蝦(約12-14兩) 1隻;磯煮鮑魚 2隻;日本帆立貝 2隻;深海虎蝦 2隻;鮮廣島蠔 2隻;如意福袋 2隻;吉祥冬菇;幸運竹輪;滋味大根;小童魚蛋;濃汁豚角煮;回味玉子;有機王菜;超淋豬軟骨;養身蒟蒻;牛奶芝士湯 1包

A5宮崎和牛壽喜盆菜 六人前 | 01空間特別優惠價$1,288 (原價$2,212) 訂購連結

A5宮崎和牛; 160g磯煮鮑魚 6隻; 日本帆立貝 6隻;深海虎蝦 6隻;鮮廣島蠔 6隻;如意福袋 6隻;吉祥冬菇;幸運竹輪;滋味大根;小童魚蛋;濃汁豚角煮;回味玉子;有機王菜;超淋豬軟骨;養身蒟蒻;自家制壽喜湯 1包。

換領地址：黑木亭居酒屋 - 尖沙咀金馬倫道58-60號國鈀大廈地下至1樓

換領預約：電話查詢: 23296669 (2日前預訂)、WhatsApp: 68065382 (2日前預訂)取貨時間：營業時間星期一至日: 12:00 - 23:00



新年盆菜2024【7】香港旺角希爾頓花園酒店 鷹巢｜鷹巢鮑魚花膠盆菜(4/6位用)｜ 低至79折起

鷹巢鮑魚花膠盆菜- 4人份 | $1388（原價：$1888）訂購連結

集合多款矜貴食材及本地地道美食包括原隻蠔皇九頭鮑魚(4隻)、滋補原條花膠(4隻)、原隻大虎蝦(4隻)、原粒瑤柱甫(4粒)、鮑汁扣鵝掌(4隻)、上等鮮味金蠔(4隻)、明爐燒鴨、玫瑰豉油雞、發財髮菜、厚花菇(4隻)等，為團聚必備之選。

鷹巢鮑魚花膠盆菜- 6人份 | $1888（原價：$2368）訂購連結

集合多款矜貴食材及本地地道美食包括原隻蠔皇九頭鮑魚(6隻)、滋補原條花膠(6隻)、原隻大虎蝦(6隻)、原粒瑤柱甫(6粒)、鮑汁扣鵝掌(6隻)、上等鮮味金蠔(6隻)、明爐燒鴨、玫瑰豉油雞、發財髮菜、厚花菇(6隻)等，為團聚必備之選。

其他菜色追加：

即燒化皮乳豬 | $1424（原價：$1780）

富貴金豬 (釀牛肝菌糯米飯) | $1344（原價：$1680）

上湯龍蝦伊麵拼金牌叉燒皇 | $636（原價：$796）

訂購須知 ：需提前最少3個工作天預訂

換領方式：1) 酒店自取

2) 送遞服務：詳情請參閱網址

酒店地址：旺角豉油街2號香港旺角希爾頓花園酒店



新年盆菜2024【8】龍苑中菜廳｜香港金域假日酒店Holiday Inn |

龍苑推出盆菜精選外賣! 龍苑彬師傅誠心以鮑魚、海參、瑤柱和鵝掌等矜貴材料做主打, 為您獻上至鮮至傳統風味！

龍苑盆菜精選外賣-2人份 | $728（原價：$1088）訂購連結

龍苑盆菜精選外賣-6人份 | $2088（原價：$2488）訂購連結

訂購須知 ：需提前最少3個工作天預訂

領取時間：11am - 3pm ; 6pm - 11pm

換領地址：香港九龍尖沙咀彌敦道50號 (香港金域假日酒店)



新年盆菜2024【9】九龍酒店 龍逸軒 鮑羅萬有喜慶盆菜 (2 - 12位用)｜9折優惠

與家人聚首一堂，品嘗龍逸軒以多種上等食材熬製的盆菜，包括精選原隻八頭鮑魚、花膠、日本精選元貝、虎蝦、鵝掌、自家制燒腩肉、豉油雞、蠔豉、花菇及日本蘿蔔等十多種食材炮製。有別於其他盆菜，龍逸軒鮑羅萬有喜慶盆菜的秘製醬汁味道香濃，油而不膩，中菜首席總廚楊建葉師傅嚴選多種矜貴食材，以鮑魚、金華火腿、老雞、赤肉等熬製8小時而成。選購龍逸軒鮑羅萬有喜慶盆菜，讓您和親友在任何喜慶日子都可安坐家中都可舒適地享受酒店佳餚。

鮑羅萬有喜慶盆菜

- 2人份 | $710（原價：$738）訂購連結

- 4人份 | $1340（原價：$1438）訂購連結

- 6人份 | $1880（原價：$2088）訂購連結

- 12人份 | $3590（原價：$3988）訂購連結

龍逸軒 鮑羅萬有喜慶盆菜

訂購須知 ：需提前最少3個工作天預訂

換領日期：即日至2024年6月30日，所有逾期之換領將不被接納

換領地點：尖沙咀彌敦道19-21號 九龍酒店2樓 龍逸軒



新年盆菜2024【10】六國酒店 粵軒中菜廳 星級盆菜 4位用｜外賣自取｜新年盆菜2024

粵軒聚寶盆菜- 4位用｜ HK$1600 訂購連結

海中蝦、沙井蠔、貴妃雞、瑤柱甫、大鵝掌、釀鯪魚、炆豬手、燒腩肉、吊片、大花菇、蘿蔔、豬皮、津菜

名廚御級精選盆菜- 4位用｜ HK$2180 訂購連結

原隻鮑魚、海參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫、豬蹄筋、大花菇、蘿蔔、津菜、豬皮、髮菜

名廚頂級精選盤菜- 4位用｜ HK$2,680 訂購連結

原隻鮑魚、遼參、沙井蠔、花膠、大鵝掌、貴妃雞、海中蝦、瑤柱甫、炆腩肉、豬蹄筋、大花菇、蘿蔔、津菜、豬皮、髮菜)

訂購須知 ：需提前最少3個工作天預訂

自取地點：香港灣仔告士打道七十二號六國酒店一樓

電話查詢：2866 3806

