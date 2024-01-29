新年海味2024 | 精選11款海味禮盒 低至31折 拜年孝敬長輩之選

新春賀年食品2024 | 新年送禮自用推介！下個月便是農曆新年，是時候準備拜年環節不可少的新年賀禮！今年各大酒店、餐廳及網店紛紛推出龍年新春禮盒，當然不少得佳節美食燕窩花膠鮑魚、以及各種名貴中藥材，不只種類豐富，包裝設計亦優雅喜慶，買來送禮得體大方之餘更添喜氣洋洋！01親子精選以下11款新春禮盒，更有優惠折扣，未有心水的不要錯過！



賀年禮盒推介【1】燕窩鮑魚賀歲福袋(一套5件) | $538（原價$852）

福袋包括：

老行家極品冰糖官燕禮盒 (6支裝)、即食黑松露手工磯煮鮑魚(240g)、精選原木花菇 (8兩裝)、【思家湯】鮑魚舞茸鯊魚骨燉老雞湯包、【思家湯】花膠響螺淮杞燉乳鴿。

原價 HK$852，現售 HK$538

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燕窩鮑魚賀歲福袋(一套5件)

賀年禮盒推介【2】燕窩花膠賀歲福袋(一套6件) | $558（原價$910）

福袋包括：

老行家極品冰糖官燕禮盒 (6支裝)、即食黑松露手工磯煮鮑魚(240g)、精選原木花菇 (8兩裝)、烏干達花膠筒 (50g)、愛情軟喉糖 2包。

原價 HK$910，現售 HK$558

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燕窩花膠賀歲福袋(一套6件)

賀年禮盒推介【3】正官庄 - EXTRACT EVERYTIME 高麗蔘膏口服液 | $365（原價$960）

禮盒包括：高麗蔘膏口服液 10ml X 30包

原價 HK$960，現售 HK$365

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正官庄 - EXTRACT EVERYTIME 高麗蔘膏口服液

賀年禮盒推介【4】 矜貴雙螺禮盒 |＄850（原價＄1,000）

禮盒包括：美國有掩開邊響螺乾 225克(6兩)、東非厚螺片225克(6兩)。

原價 HK$1,000，現售 HK$850

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老行家－矜貴雙螺禮盒

賀年禮盒推介【5】金裝花膠花菇禮盒 |＄765（原價＄900）

禮盒包括：頂級花膠 100克、精選原木花菇 200克。

原價 HK$900，現售 HK$765

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老行家-金裝花膠花菇禮盒

賀年禮盒推介【6】老行家-紅粉緋緋即食血燕禮盒 |＄448（原價＄528）

禮盒包括：紅粉緋緋即食血燕 20克x 7樽

原價 HK$528，現售 HK$448

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賀年禮盒推介【7】正官庄 - 皇肝天 |＄725（原價＄2,380）

禮盒包括：正官庄 - 皇肝天 120粒

原價 HK$2,380，現售 HK$725

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賀年禮盒推介【8】頂級花膠禮盒 |＄1,088（原價＄1,280）

禮盒包括：頂級花膠禮盒 (8兩裝)

原價 HK$1,280，現售 HK$1,088

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賀年禮盒推介【9】香茶仕 特選茗茶系列 - 鳯凰單叢茶 | 鴨屎香 | 銀花香 | 茶葉禮盒 | 賀年禮盒 |＄528（原價＄588）

禮盒包括：50克 +/-5% 茶葉 [x 2]

原價 HK$588，現售 HK$528

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賀年禮盒推介【10】燕之家極品即食燕盞禮盒 |＄457（原價＄538）

禮盒包括：極品即食燕盞禮盒70克 x 3支

原價 HK$538，現售 HK$457

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燕之家極品即食燕盞禮盒

賀年禮盒推介【11】頂級花膠王禮盒 |＄3,328（原價＄3,980）

禮盒包括：頂級花膠王淨重八両

原價 HK$3,980，現售 HK$3,328

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