賀年糕點2024｜9款年糕蘿蔔糕優惠55折起！奇華／張公館／鴻福堂

新年糕點2024｜農曆新年將至，又是親朋好友相聚時刻，賀年禮盒及賀年糕點款式甚多，無論是蘿蔔糕、年糕、黃金糕、紅豆糕等都是大熱之選。01親子為大家搜羅超抵新年糕點優惠，部份更糕點55折起有交易，又最平糕點更低至$110入手。



賀年糕點2024【1】「名醬 承荃」星級糕點禮盒

「蘇太名醬」聯同汪明荃女士推出星級賀年禮盒， 蘇太名醬今年十分榮幸可以聯同汪明荃女士攜手合作推出此特式賀年蘿蔔糕禮盒，汪阿姐做事一向認真嚴謹，她特別執筆獻上「吉祥」兩字的墨寶，祝願各位「矯健如龍，瑞意吉祥」。此禮盒確實非同凡嚮，矜貴獨特，是一份大方得體的新春賀禮。 每盒賀禮包括壹盒臘味蘿蔔糕(900克) 及 一瓶蘇太殿堂級XO醬 (190g) 。眾所周知「蘿蔔糕配XO醬」乃是絕佳配搭。把蘿蔔糕切片，以慢火煎香，吃時配合蘇太XO醬，確令人食指大動，回味無窮。

原價 HK$328，現售HK$318

訂購後將由2024年1月30日 至 2024年2月4日可到門市換取。

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「名醬 承荃」星級糕點禮盒

賀年糕點2024【3】奇華「迪士尼米奇與好友系列賀年年糕禮盒」

「迪士尼米奇與好友系列賀年年糕禮盒」內含「迷你亞嫲糖年糕」及「迷你椰汁糖年糕」各一個，金磚造型的禮盒寓意金銀滿屋，由迪士尼的甜蜜情侶 — 米奇及 米妮祝賀大家新一年「步步高陞」！「迪士尼米奇與好友系列賀年年糕禮盒」更另設禮券，讓您更輕鬆傳遞心意。

現售 HK$148

賀年糕點2024【4】福喜臨門「喜品」糕點賀禮 (內附四款不同500g糕點)

每一禮盒有4款不同糕點：傳統臘味蘿蔔糕、傳統臘味芋頭糕、椰汁黑庶糖年糕、桂花馬蹄糕每一盒糕點淨重約500克，一次過可以品嚐多款口味！實為一款極致的糕點送禮佳品！

原價 HK$378，現售HK$358

訂購後將由2024年1月30日 至 2024年2月4日可到門市換取。

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福喜臨門「喜品」糕點賀禮 (內附四款不同500g糕點)

賀年糕點2024【5】張公館 •尊貴賀年禮盒券

櫻花蝦臘味蘿蔔糕(600g) — 採用櫻花蝦增添酥脆口感，再加入上等瑤柱粒及天然生曬臘腸，配以鮮甜蘿蔔，比坊間蘿蔔糕少粉多蘿蔔，香味層次十足！啖啖蘿蔔香，足料惹味，一試難忘！

瑤柱臘味蘿蔔糕(600g) — 傳承傳統味道，選用上等瑤柱粒及天然生曬臘腸，配以鮮甜蘿蔔，兩者配搭具有濃郁的香氣和豐富的口感。每一口都能品味到蘿蔔的甘甜與瑤柱的鮮味及臘味濃郁的鹹香，令人回味無窮。

*此產品含有麩質的穀類。生產此食品的廠房亦處理含有甲殼類動物、魚類、大豆、花生、木本堅果及其製品。

原價 HK$368，01會員以HK$278+500積分即可換購

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張公館 •尊貴賀年禮盒券

賀年糕點2024【6】鴻福堂 金腿瑤柱蘿蔔糕禮券及鴻福堂燕窩楊枝甘露糕禮券 各1張

金腿瑤柱蘿蔔糕：真材實料，以惹味的金華火腿，配合頂級瑤柱、臘腸及蝦米，融入啖啖清甜鮮嫩的蘿蔔絲，香味四溢，口感豐富。

燕窩楊枝甘露糕：以味道鮮甜的芒果當主角，融和清香爽口的金柚及水晶珠，啖啖鮮甜芒果肉，加上矜貴養顏的燕窩，完美配搭，倍添貴氣。

原價 HK$384，現售HK$215

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鴻福堂 金腿瑤柱蘿蔔糕禮券及鴻福堂燕窩楊枝甘露糕禮券 各1張

賀年糕點2024【7】鴻福堂 金腿瑤柱蘿蔔糕禮券(1張)

真材實料，以惹味的金華火腿，配合頂級瑤柱、臘腸及蝦米，融入啖啖清甜鮮嫩的蘿蔔絲，香味四溢，口感豐富。

原價 HK$202，現售HK$118

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鴻福堂 金腿瑤柱蘿蔔糕禮券(1張)

賀年糕點2024【8】鴻福堂桂花蔗汁馬蹄糕禮券及鴻福堂沖繩海鹽瑤柱芋頭糕禮券 各1張

桂花蔗汁馬蹄糕：晶瑩剔透的馬蹄糕，以爽口的原粒馬蹄，配以明目杞子及香氣怡人的桂花，入口清甜，齒頰留香。

沖繩海鹽瑤柱芋頭糕：特選沖繩海鹽加入清甜的原粒芋頭，配以頂級瑤柱、臘肉、蝦米等惹味香口的材料，啖啖香濃芋香，口感十足。

原價 HK$384，現售HK$220

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鴻福堂桂花蔗汁馬蹄糕禮券及鴻福堂沖繩海鹽瑤柱芋頭糕禮券 各1張

賀年糕點2024【9】老行家 鮑魚臘味蘿蔔糕(禮券)

嚴選優質白蘿蔔為主料，撘配上炒香的臘腸、臘肉、瑤柱、香菇和頂級蝦米，啖啖淸甜籮蔔肉配上臘味，再加上原隻鮑魚，更顯矜貴 。

淨重 : 650g

成份：蘿蔔、水，粘米粉，粟粉，臘腸，臘肉，鮑魚、芥花籽油，砂糖，蝦米，雞粉，鹽，麻油

原價 HK$238，現售HK$178

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老行家 鮑魚臘味蘿蔔糕(禮券)

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