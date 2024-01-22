全新劇目「無煙偵探社」教兒童辨識煙草禍害實現無煙香港願景

香港吸煙與健康委員會（「委員會」）恆常無煙教育活動—學校互動教育巡迴劇場於本學年推出全新劇目「無煙偵探社」，無煙代言人「咪點我」擔綱演出，化身神探帶領主角偵破煙害奇案，從而重點教育兒童辨識煙草禍害，並鼓勵其吸煙的家人戒煙。委員會於今日（1 月 20 日）舉行社區劇場，約 200 名嘉賓觀賞，當中包括校長、家長、學生，以及家校合作及社區組織代表，從而共同於社區推廣無煙信息、實現無煙香港願景。



社區劇場的主禮嘉賓包括衞生署控煙酒辦公室主任封螢醫生、香港大學公共衞生學院榮休教授暨名譽臨床教授林大慶教授、香港吸煙與健康委員會主席湯修齊、副主席陳志球博士、教育及宣傳委員會主席張勇邦及總幹事黎慧賢。

委員會主席湯修齊指出，「社區劇場讓家長和社會各界了解學校的煙害教育，從而共同推廣無煙生活。本學年特別於劇中介紹三手煙禍害，讓學生了解到吸煙後殘留在頭髮、衣服及環境的煙草化學物同樣危害健康，更希望大家可以將無煙信息傳遞予親朋戚友，鼓勵吸煙的親友戒煙，一同建立無煙家庭，共建無煙香港。」

委員會一直以學校互動教育巡迴劇場作為預防兒童及青少年吸煙的重點教育及宣傳活動之一。20 多年來，委員會先後於全港小學舉辦約 2,200 場表演，逾 62 萬位學生及教師觀賞，深受學界歡迎。本學年的學校互動教育巡迴劇場由教育局協辦，並與 iStage劇團合作。「無煙偵探社」以戲劇形式演出，配以朗朗上口的主題曲和互動環節，以生動有趣的形式向小學生傳達無煙信息。

無煙代言人「咪點我」飾演神探咪點我，與小女孩露露和神探 Search 並列主角。劇情講述城市內的居民健康狀況日益惡化，露露的母親也是其中一名受害者。神探咪點我帶領露露和神探 Search 偵破煙害奇案，並揭露煙草商的伎倆。在調查過程中，露露和神探Search 學習到吸煙和另類吸煙產品的禍害，並帶出三手煙的危害，以及家人和朋友的支持對成功戒煙的重要性。觀賞劇場後，同學可透過學習資源套、短片及網上遊戲等，獲取更多煙害資訊，承諾建立無煙家庭。

(文章由香港吸煙與健康委員提供)