教養｜3歲女兒不肯去公廁　爸媽決定來趟機會教育　獲網民大讚

台灣藝人張捷與藝人夏如芝結婚，育有一位3歲女兒「芝麻」，時常在分享一家三口的生活日常，受到不少粉絲喜愛。近日夫妻倆帶芝麻出門玩，卻遇到孩子「不願上公廁」而鬧脾氣，他們藉此機會教育，直接馬上回家。該事件曝光後，夫妻反應引起網友盛讚。



張捷在Facebook分享，一家人早上開開心心出門玩，沒想到才剛抵達目的地，「芝麻」就因為不想使用公共廁所馬桶而發脾氣，在地上哭鬧。雖然夫妻倆都想再逛一會兒，但還是一致決定「直接回家」，讓芝麻知道哭鬧的後果。張捷認為：「小朋友的教育不能等，以後還是有機會來，希望這次的經歷，芝麻會謹記在心。」

網友一票支持夫妻倆的做法，紛紛留言：

．「這樣教育很好，支持你們」

．「這樣教育方式不錯」

．「機會教育不能等」

．「我們也有過小孩大吵大鬧，忘了哪裏不如他意，然後直接回家，從此以後就不會太超過」

．「芝麻很棒，喜好有直接表達出來，你們也很好，有用心理解小朋友的情緒」



也有網民建議父母可以用「便攜式馬桶」，夏如芝則在留言區補充：「我們其實有便攜式馬桶，而且我們也配合她好一陣子了，每次都是好說歹說，甚至就覺得不要再給她壓力了，這也是為甚麼我們也有便攜式小馬桶的原因。一來可以讓她輕鬆上廁所，二來我們自己也不用每次為了沒小馬桶而跟她打仗了。」

夏如芝表示：「但我們就是希望讓她一定要有所突破，因為總不能每次每次為了她去哪裏都要多帶一個小馬桶。因為現在只是一個小馬桶，未來可能會越來越多。而且她不是不會，是不願意。她會看心情、挑馬桶，如果有小朋友專用的小馬桶她又可以了，而且還非常樂意。所以其實也無關髒不髒，不是潔癖怕臭怕髒。我也會怕髒，所以不會讓她硬上。」

夏如芝認為：「我們必須教導她的，不是甚麼事情或隨時都可以完全照她的心意。不是所有事情不順心意發發脾氣，爸爸媽媽就會妥協的。因為我們不想要打她，所以我跟張捷選擇讓她自己直接的明白。所以不在這邊上廁所，那就是回家上。我們讓她自己做決定。既然芝麻決定『回家上』，那我們就照她說的回家。」

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：夏如芝3歲女兒「因這事」在外哭鬧…張捷夫妻秒決定回家！網讚爆：機會教育不能等】