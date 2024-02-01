年廿八洗邋遢｜無線吸塵機推介2024 最平$500內 低至6折送氣炸鍋

大掃除｜新年大掃除，吸塵機是清潔家居必備之物，方便快捷清潔。01親子為大家推介以下7款無線吸塵機，擁有殺塵蟎、真空吸力、靜音功能，部份更輕巧易攜，絕對香港窩居必備次物。



無線吸塵機推介【1】Magic Living 手提無線吸塵機-伸縮款$880(原價$980)

手提吸塵機, 輕便瞬吸旋風式過濾技術，HEPA過濾網可水洗無耗材，使用壽命長久配設伸縮管，靈活運用，舉高不累，輕便除塵多角度高效大地刷，清潔暢行無阻配備組合刷，隨處可吸地刷切換键：地板或地毯模式，一鍵切換，滿足多種清潔需求電源開關，一鍵開啟吸塵，操作簡單一鍵倒塵，可持續長時間裝載，一鍵輕鬆倒垃圾。

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無線吸塵機推介【2】JNC 無線直立式吸塵機【送SPEED藍牙耳機】＄1580(原價$1680)

配備多種刷頭和噴嘴，清潔更有效快捷 。1.2 kg 輕巧易攜，容易存放多層過濾，攔截小至 0.3μm的微粒達 99.97%*，可拆卸式集塵杯，高速無刷摩打，強勁吸力；45分鐘持久續航力，可拆卸電池。全方位清潔 - 地板、梳化、床墊、窗簾、 隙縫、天花。

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無線吸塵機推介【3】MW-VS53 智能自動除塵清潔掃吸拖一體吸塵機 $1499(原價$1899)

主要適用於木質地板，光滑水泥地面，瓷磚地面及其它硬質地板和短毛地毯地面。掃吸拖一體，高效清潔更全面。 弓字形路徑規劃，滿足日常清理需求。1500mAh高性能鋰電池，連續清掃70分鐘以上，可清掃70平米左右的面積。大直徑越野驅動輪爬坡和越障能力強。可清掃灰塵、毛髮、小米、大米、綠豆大小顆粒物。智能防掉落感應器，保護主機防止掉落。纖薄機身，輕鬆解決家裡清掃盲區。

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無線吸塵機推介【4】LOHAS - 第二代無線隨手吸 V28 Turbo 超輕便吸塵機(白色) 送AF1200氣炸鍋$1089(原價1888)

採用最新研發H5數碼BLDC靜音無刷電機，轉速可達90,000轉，真空度吸力更提升至16Kpa，配合快速充電設計，超輕530g

LOHAS - 第二代無線隨手吸 V28 Turbo 超輕便吸塵機(白色)訂購連結

無線吸塵機推介【5】Dyson V12s Detect Slim Submarine™ Plus 乾濕全能洗地吸塵機$5580(原價$6180)

洗地滾筒吸頭內置摩打，可清除液體、碎屑及頑垢，並在每次旋轉時從滾筒中持續吸除。深層清潔力，現可清洗硬地板。特別設計以清潔 瓷磚、石材、木材、陶瓷、乙烯基、油氈和複合地板。乾濕全能洗地吸塵機。清除頑垢和污漬。偵測高達2倍隱藏塵垢。精準角度投射的光源能偵測高達2倍隱藏塵垢，令看不見的微塵在硬地板上顯現。有效捕捉微粒，移除細小如致敏原、黴菌孢子、塵蟎及寵物皮屑的微粒，以締造更潔淨的健康家居。

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無線吸塵機推介【6】伊瑪 - [熱風殺蟎]UV紫外光除塵蟎吸塵機 IVD-302 (拆HEPA過濾 熱風殺滅塵蟎)$469(原價$698)

下壓式感應開關UV紫外光燈，可除去達99%細菌。真空吸力 ≥12Kpa; 輕巧設計(重量只有1.4kg)；設4米外⾧電源線。底部設置加熱出風口，熱風殺滅塵蟎；底部設ABS滑輪。易裝拆HEPA過濾器及金屬濾網設計；可連續工作約60分鐘。高頻率雙震動拍頭，每分鐘拍打8000次；過熱自動停機保護。

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無線吸塵機推介【7】Dyson Digital Slim™ 輕量無線吸塵機 $3588(原價$4188)

吸力強勁，潔淨每個角落。Dyson Digital Slim™輕量無線吸塵機可輕鬆地從直立式吸塵機轉為手持吸塵機，執行以往需要三部獨立產品才能應付的一系列任務。 輕量軟絨毛滾筒吸頭以高拉伸力的ABS製造，同時帶來強韌及輕巧度，配合使用軟尼龍刷毛以抓住體積較大的碎屑，再以黑色防靜電碳纖維刷毛，從硬質地板掃除微粒污染物。內置於刷條中的摩打，可不間斷地清潔縫隙。CD屏幕顯示目前表現，包括所選電源模式，剩餘使用時間，濾網保養提示及阻塞報告。

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