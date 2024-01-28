兒童發育｜嫌兒子陰莖太短　人夫斥太太孕期不忍口　醫生仗義發聲

為了迎接新生命的到來，給寶寶最好的營養，孕媽咪對於飲食都十分講究。有名新手媽媽發現兒子的生殖器似乎特別迷你，擔心是她在懷孕期間愛喝飲料導致，還因此被丈夫責罵。對此，來自台灣的婦產科名醫蘇怡寧解答，遺傳才是影響發育的重要因素，間接點出男方就是要負最大責任的人。



蘇怡寧在Facebook分享這位媽媽的私訊，表示懷孕的時候天天喝飲料，結果寶寶的GG好像真的比較小，先生怪罪她不忌口，才害孩子被塑化劑影響。看完該網民的煩惱，蘇怡寧直接點破，「雞雞大小遺傳佔很重要一部分」，對方立刻恍然大悟，他接着再補刀，關於大小的原因很多，但不要動不動就怪別人，「先檢討一下自己囉，這種就叫情緒勒索」，該抱怨的應該是這位人妻才對。

事實上，蘇怡寧曾解釋，根據研究顯示，跟GG大小最有關係的預測因子是遺傳，長期過度暴露塑化劑確實會影響生殖器的發育，重點在長期跟過度，基本上塑化劑就是總量暴露的問題，畢竟影響因素還有很多，如果真的不放心，原則就是越少暴露越好。

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