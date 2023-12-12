孩子患濕疹 人妻被斥懷孕時吃太多白飯 聽到這話連醫生也搖頭
撰文：聯合新聞網
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新手媽育兒問題百百款，尤其遇到小孩生病，全家都不敢大意。台灣兒科醫生巫漢盟早前在Facebook上分享一個案例，有位媽媽表示嬰兒得了異位性皮膚炎（濕疹），結果卻被先生責怪是因為「懷孕時吃太多白飯」才會這樣，經醫生仔細詢問家族史之後才判斷「小孩過敏是遺傳自父親。」
巫漢盟早前在Facebook「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」分享，近日來在門診遇到好多壓力很大的媽媽，常說着說着就哭了。他表示該名一歲嬰兒患了異位性皮膚炎，除了衛教外也問了家族史，「果不其然爸爸有過敏體質，皮膚鼻子都不好！」
然而這名媽媽卻跟醫生哭訴說，「先生堅持孩子有這個狀況，是因為她在懷孕時吃太多白飯！」醫生感到不解，如果這個說法成立，有吃飯的每個人都會過敏才對。
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巫漢盟表示，要撇清關係也不該用這種手法，情緒勒索媽媽很過份，明明孩子的過敏狀況是遺傳到爸爸的體質，並說下次要好好教育這名先生。
底下有網民留言說「我一定會先賞那個先生兩巴掌」，醫生也回「實在很離譜」。還有人感慨說：
．「好的都是夫家的，壞的都是女方這邊的」
．「怎麼會有這種老公？」
．「千錯萬錯都是照顧者的錯，好像這樣就可以把責任推給別人」
．「這老公真不可取，請他自己懷孕試試，一點知識和常識都沒有」
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