懷孕｜自然分娩開十度多大？子宮頸口擴張比例圖勾起媽媽恐怖回憶
撰文：阿言 螢火蟲
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整個懷孕過程中，媽媽都要忍受許多不適。到分娩前更要經歷痛不欲生的開宮口過程。早前有人分享了自然分娩時，子宮頸口擴張的比例圖，引起不少媽媽共鳴，回想起依然是心驚膽顫！文末附自然分娩的過程，各位準媽媽可以參考。
子宮頸口擴張程度
台灣孕婦用品專頁分享了一張自然分娩時，子宮頸口擴張程度的比例圖，圖中木板一共有10個不同大小的洞，代表產婦子宮頸口擴張的程度，由最小1度，到最大10度，每度即是1cm。當擴張至10度時，子宮頸口的大小已跟嬰兒的頭圍相約。
不少網民看到相片都憶起分娩時的艱苦和痛楚，直言是永生難忘：「那種痛真的永生難忘，現在叫我講生小孩我還是記憶猶新。可以講三天三夜」、「我不想再回憶了」、「還好封肚了」、「想到就快瘋了」、「難怪有種要衝出來的感覺！」、「難怪覺得快死了」。
自然分娩過程
第一產程
．對於初產婦女而言，第一產程通常需要歷時約8至12小時；而對於有分娩經驗的婦女來說則需要大約6至8小時
．子宮收縮的頻率、持績時間及力度會隨着時間而增加
．隨着子宮頸逐漸擴大，胎兒的頭部會向前曲伸及下降至骨盤內
第二產程
．當子宮頸全開，胎兒先露位置進入產道，就進入第二產程
．產婦須在醫護人員的指導下用力娩出胎兒
．醫護人員會在有需要時剪開會陰使產道加闊，助胎兒娩出。剪開會陰能減低會陰和陰道不完整撕裂的機會，因撕裂可能伸延到肛門或直腸，引致嚴重創傷
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