專訪甘比 | 三孩媽媽分享育兒之道：不勉強小朋友 按興趣栽培

近年愛上鈎織的三孩之母甘比（Kimbee），不只開了一家一站式鈎織店，更致力將鈎織文化推而廣之。01親子記者在充滿可愛鈎織品的「Happy Yarn」內訪問劉太，聽她從鈎織聊至育兒之道，娓娓道來自己與三個孩子的相處。話中沒有半點怪獸家長般的催谷跟風，只有一位母親和子女之間最自然貼地的點點滴滴，窩心溫馨。



不做催谷型怪獸家長 默默成就孩子興趣

自稱鈎織狂迷，甚至為此而開了一家鈎織店的劉太，卻沒有刻意要三個仔女陪她投入這項興趣。「我覺得小朋友好需要空間。」這句話出自家長之口，着實不易。華人傳統，身體髮膚受之父母，彷彿便連帶思想、行為，也同樣歸父母管控，多少親子間的角力由此而生。劉太說得輕巧，就像自然不過的事，邊在記者眼前示範如何鈎出一個賀年小桔，邊解釋：「每個人與生俱來的性格也不同、興趣自然也不同，如果勉強他們去做不喜歡的事，只會讓他們痛苦，我自己也痛苦，這樣根本沒意思。」與其強逼，不如順應孩子天性，做好支援、栽培的角色，就像劉太讓喜歡陶瓷的大女兒專注在自己的喜好上，亦為喜歡玩桌遊的兒子推出自家設計遊戲。「因為這樣小朋友才能開心、健康成長，整個家庭也會更開心。」

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兒子每晚興奮獻計 親子Bedtime Story大聊生意經

三個小朋友性格各異，但同樣乖巧孝順，見媽媽愛上鈎織，也抽時間支持。劉太指大女兒開始忙功課，加上有自己喜歡的陶瓷活動要參加，自然較少時間做鈎織；兒子則貫徹男孩子個性，對LEGO和遊戲更上心，廿四孝媽媽笑指兒子的趣向間接鍛鍊了她的鈎織技術。「初初他經常叫我整公仔，例如卡通造型的公仔、Mario呀、甚至巴黎鐵塔也叫過我整！」已有創業經驗的兒子更是劉太的生意軍師，每晚睡前的親子時間竟然是大談生意經。「每次臨瞓前都說『媽咪我有好多間舖嘅野想同你傾呀！』」

小女兒如粉絲陪媽媽迷鈎織 欣慰獨力完成作品

在劉太的個人和鈎織店IG帳號上，不時會發現小女兒拿着鈎織作品或正在鈎織的照片。記者問起小女兒，劉太亦甜絲絲地笑着回答：「因為細囡年紀還小，正是喜歡模仿媽媽的年紀，所以經常跟着我，也特別認真。」鈎織的好處是不受地點限制，只要有空間可以坐下，就能拿起鈎針或直接用手指織。劉太在家有一個鈎織籃，小女兒也學她，自己拿一個小籃子，裏面放好毛冷和鈎針等工具，像小學徒般黏在媽媽身後，將家裏每一處都變成鈎織工作室。向記者說起小女兒的模仿時，劉太也忍不住笑起來，洋溢濃濃母愛。「之前她想織一條蛇，因為條蛇好大，織了好幾日，中間更出了一些錯。」劉太見女兒織得辛苦，本想幫她修正，沒想到女兒自己處理好，最後順利完工。看着不算得上完美的作品，劉太卻非常欣賞：「因為那是她自己完成的，她自己也很滿足、開心！」

要照顧家人，亦要打理店舖，三孩媽媽難免分身不暇，劉太也指現階段對她而言，接送上學就是最寶貴的親子時間。「所以我好珍惜那段送上學、接下課的少少時光。」為下課的孩子準備點心、聽聽他們的嘮叨，無論是埋怨功課太多、或是日常閒聊，都是劉太珍貴的親子quality time。