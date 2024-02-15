丈夫偶然帶孩子出門便獲讚美？媽媽不忿：我帶孩子百萬次，零稱讚

人們經常看見媽媽獨自育兒，認為這很正常，但看見一個爸爸獨自帶着孩子，卻會對他產生敬意，覺得這很不容易，這就是社會的雙重標準。



美國一位媽媽在一段影片中，指出這社會對父親與母親角色的不平等標準，因為他聽到另一半，也就是孩子的父親，獨自帶孩子出門後得到的稱讚。

社會的雙重標準

她表示丈夫帶着兩個孩子外出購物，在賣場得到了三位陌生人的讚美，說他是個好爸爸！確實，我們都知道，要帶着還不懂事的小孩外出，很需要技巧和耐心，也必須特別小心，然後得一邊購物，這不是一件容易的事。

但為何當媽媽們做着這麼困難的事情時，沒有人會特意稱讚「妳是個好媽媽」，一切就是這麼理所當然，身為女性好像就應該要這麼克苦耐勞。這位媽媽說：「你知道我帶兩個孩子去雜貨店去過多少次嗎？一百萬次。但我得到幾次稱讚？0次！」

這位媽媽Emily為照顧孩子的性別不公抱不平！（按圖了解）

人們經常看見媽媽獨自育兒，認為這很正常，但看見一個爸爸獨自帶着孩子，卻會對他產生敬意，覺得這很不容易，這就是社會的雙重標準。所以這位美國媽媽短短的影片，引發世界各地媽媽們的共鳴。社會仍然將媽媽視為主要的照顧者。

被稱讚的男性不見得開心

男性獨自育兒，真的會因為其他人的稱讚而開心嗎？應該有不少人認為，稱在男性獨自育兒是一種過時的性別角色觀念。像這位美國媽媽就表示，她的丈夫並不喜歡別人因此讚美他。

影片吸引了許多媽媽回覆，一位說：「當我女兒還是嬰兒時，老公獨自帶她上飛機，每個人都對他很友善，並願意幫助他，但我從未感受到有人願意幫助我。」一位則有點氣憤的說：「我推着嬰兒車出門時，時常遭遇別人的白眼；但我老公說，他獨自推着嬰兒車外出時，大家都對他很友善。」有網民則說：「從現在開始，我在路上看到帶孩子外出的媽媽，我都會稱讚她。」

拍攝影片的媽媽說：「我的丈夫是一位好丈夫，也是好爸爸，我只是不懂，為甚麼社會到現在還存在着父親育兒應該被稱讚這樣的事。」妳認為呢？媽媽們曾經被人稱讚妳真是個好媽媽嗎？還是妳理所當然應該是好媽媽，妳本來就該擅長帶孩子呢？值得深思。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：媽媽抗議這社會的雙重標準：爸爸偶爾帶小孩出門就被讚美是好爸爸，我帶出去百萬次，0稱讚】