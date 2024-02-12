為母辛酸｜請AI生成「全職媽媽」圖片　所得結果隨時令人嬲到爆炸

AI提供的圖像意外的呈現健康、快樂的氛圍，無法呈現媽媽們在育兒和家務之間的疲憊。這讓提問者在提示中不斷反覆提到「更多時間必須待在家裏」「更瘋狂」「失去控制」，然後出現的圖片越來越脫離現實……



在人工智慧發展勢如破竹的今日，如果試着要AI描繪全職媽媽，你覺得你會看到甚麼？結果會讓你大吃一驚！

最近，有人在ChatGPT上丟了一系列問題，希望得到關於2024年全職媽媽是甚麼模樣的AI繪圖。但如果你正是全職媽媽，看到這些媽圖大概會想罵髒話。

即睇AI怎樣定義「全職媽媽」：（按圖了解）

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這時候還笑得出來？

AI一開始提供的圖像意外的呈現健康、快樂的氛圍，看不到把屎把尿餵奶的混亂畫面，結果根本無法呈現媽媽們在育兒和家務之間的疲憊。這讓提問者在提示中不斷反覆提到「更多時間必須待在家裏」「更瘋狂」「失去控制」。

看看圖片越來越瘋狂，媽媽大罵Sh○t，雖然可以呈現出媽媽內心的狂暴，但這卻不是全職媽媽的真實生活。全職媽媽的工作似乎不是演算法的一部分。這是為何？

連拍照都有難度

一位媽媽看了照片之後分享：「我有三個男孩，分別是八個月、六個月和十八個月。基本上，要讓他們三個人一起拍照就有難度了！」

一位媽媽說：「這些圖片元素大概是來自迪士尼，媽媽整天和她的動物朋友們微笑着，一邊哼着歡快的曲調，一邊準備食物、打掃房子、縫補兒子的衣服。同時看起來與最好的頭髮完美搭配。」

看來ChatGPT還有很多東西要學習，想在一張靜態影像中捕捉全職媽媽的生活是不可能的！我們該注意的是，當要求有龐大資料庫的演算法來描繪全職媽媽的現實生活時，為何會發生這種情況──和現實脫節？

媽媽們狼狽的時候太多了！

也許教訓是這樣的：疲憊的媽媽在展示日常時，無法把未經過濾和真實的時刻，分享出來，因為當下可能再也擠不出一絲力氣這麼做。

更可能是根本沒有多餘的時間這麼做。而這些狼狽的時候，你真的不會想公開，而又有誰會想看到這個？這在在顯示，全職媽媽，更或者說是偽單親媽媽，必須一個人照顧孩子，沒有援手時，情況有多麼艱辛！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：請AI生成全職媽媽生活圖片，媽媽看到氣飆髒話！看來AI還不懂媽媽日常有多悲悽】