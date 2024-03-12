嬰兒皮膚｜初生BB皮膚易敏感泛紅 護膚產品首選天然舒敏

嬰兒皮膚脆弱幼嫩，需要父母們小心呵護。為嬰兒洗澡時，盡量使用不刺激沐浴露，洗澡後更要擦上護膚膏滋潤皮膚。若初生嬰兒皮膚面對敏感問題，家長們為嬰兒選擇皮膚護理產品時，更加需要特別注意成份，首選必然是不會致敏的成份。



嬰兒皮膚3大特性 保養皮膚必留意產品成份

1.角質層薄弱容易出現泛紅問題

嬰兒皮膚角質層薄且細緻，皮膚厚度約為成人的三分之一，所以膚質相對脆弱敏感。家長為嬰兒洗澡時，選用肥皂或鹼性沐浴液，有機會刺激到寶寶皮膚，出現泛紅、痕癢、發炎等敏感反應。因此要為嬰兒使用成份天然不刺激的皮膚護理產品。

2.新生兒膚質偏中性或弱鹼性要小心過度清潔

新生兒的皮膚為弱鹼性，出生1週內膚質會轉換成弱酸性，此時寶寶的皮膚還很脆弱，如使用清潔力過強的沐浴露，會帶走肌膚表面上的油脂，導致肌膚屏障受損。所以選擇嬰兒洗澡用品時，最好選擇較清潔力較溫和的產品。

3.保濕能力較差需要加強保濕

出生後首1000天，寶寶的肌膚還未完全發展完成，保濕因子的含量也較少，表皮水分容易散失，容易出現乾燥與脫皮現象。在天氣乾燥時及清潔後，應該要為寶寶塗上不含香料的潤膚膏。為嬰兒選擇皮膚護理產品時，要注意產品可以做到有效保濕及舒緩敏感的功效。

選擇成份天然的護理產品令寶寶皮膚更健康

Mustela 超低敏‧無香料系列，於兒科醫生監督下，進行臨床實驗，證實高效保護BB肌膚，有效舒緩敏感。高達97%成分來自天然,不含香料,以活性有機認證成分配製，並獲得美國EWG安全認證，是初生嬰兒護膚最安心之選。專利成分有機認證五味子，從五味子果實中萃取出珍貴的活性成分，有助保護肌膚免受外界壓力及刺激，同時舒緩敏感及具降紅功效。

香港金牌陪月員推介

Mustela的產品成份安全可靠，是不少陪月照顧嬰兒時的首選。香港陪月暨家庭服務業協會副會長麗姐指，用了Mustela的產品二十多年。她分享Mustela的嬰兒沐浴露到護臀膏非常好用，對它們的品質「好有信心」。她更說：「照顧嬰兒時都一定優先選擇Mustela因為BB用的產品，一定要用天然、不會致敏，各位太太知道是用Mustela都好放心。」

[超低敏無香料］髮膚沐浴啫喱

由有機認證五味子和牛油果活源醣製成。奶油狀泡沫，可溫和地清潔超嬌嫩的皮膚和頭髮，同時保護它們免受洗澡水等外來刺激的影響。不刺激眼睛、無香料配方專為剛出生的嬰兒而設計。有效溫和潔淨及不會刺激肌膚及頭皮。98% 天然成分。

使用方法

淋浴：泵少許髮膚沐浴啫喱於手掌，搓勻成泡，用來清潔嬰孩身體及頭髮,然後用清水過淨

浸浴：倒適量髮膚沐浴啫喱於浴盆與水攪勻後，用來清潔嬰孩頭髮及身體，無需再過水(前後只需一盆水)。

[超低敏無香料］髮膚沐浴啫喱

[超低敏無香料］身體水份潤膚膏

由有機認證五味子和牛油果活源醣製成。質地清爽輕盈，採用植物活性成分，可滋潤並幫助保護寶寶的臉部免受外部刺激，仿如第二層皮膚一樣,全日保護及滋潤肌膚。無香料、低過敏配方，可最大程度地降低寶寶過敏的風險。有效即時保濕、舒緩肌膚。97% 天然成分。

使用方法：

早晚塗搽於嬰孩清潔的面上。

[超低敏無香料］身體水份潤膚膏

[超低敏無香料］水份潤面霜

由有機認證五味子和牛油果活源醣製成。質地清爽輕盈，採用植物活性成分，可滋潤並

幫助保護寶寶的臉部免受外部刺激，仿如第二層皮膚一樣,全日保護及滋潤肌膚。無香料、低過敏配方，可最大程度地降低寶寶過敏的風險。高效保護肌膚及舒緩敏感。97% 天然成分。

使用方法 ：

早晚塗搽於嬰孩清潔的面上。

[超低敏無香料］水份潤面霜

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