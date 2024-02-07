BB福袋 | 嬰兒濕紙巾、學習褲低至7折 送特福炒鍋、四季小毛氈

BB福袋 | 照顧嬰幼兒需要購入大量消耗品，諸如奶粉、嬰兒濕紙巾、紙尿片、學習等，以上嬰兒用品單價不低，更是一天都不能缺少的必需品。作為精明消費者的爸媽們，自然要趁着有優惠時大量購入，能夠享有超抵優惠價的同時，亦不必擔心會發生用完才買不到的危機。以下推介11款嬰幼兒必用超抵優惠產品，更有隨優惠福袋附送的特福炒鍋和四季小毛氈，家長們不要錯過！



BB福袋推介【1】[原箱三包裝] 好奇天然透氣紙尿片 [細碼/60片] / [中碼/48片] / [大碼/40片] | $359.4（原價$453.6）

[細碼/60片] 原價HK$453.6，現售HK$359.4

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[中碼/48片] 原價HK$453.6，現售HK$359.4

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[大碼/40片] 原價HK$453.6，現售HK$359.4

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BB福袋推介【2】[原箱四包裝] [加大碼/32片] 好奇天然透氣紙尿片 | $435.80（原價$550）

pH 親膚表層、5mm超薄設計、絲滑般超凡柔軟材質、雙重鎖流設計

原價HK$550，現售HK$435.80

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BB福袋推介【3】Kimberly Clark 紙品賀年福袋（送特福玫瑰金限量版炒鍋）| $488（福袋價值$942.3）

購買賀年福袋套裝即送特福玫瑰金限量版炒鍋一個 (價值$458)

原價HK$942.3，現售HK$488

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BB福袋推介【4】皇冠/健力氏/Scott家居紙品福袋（送Casablanca珊瑚絨四季小毛氈 | $299（原價$552.5）

購買福袋套裝即送 Casablanca 珊瑚絨四季小毛氈 (價值$198)

原價HK$552.5，現售HK$299

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BB福袋推介【5】[原箱四包裝] 好奇天然透氣學習褲 [中碼/33片] / [大碼/46片] / [加大碼/40片] / [加加大碼/20片]

[中碼/33片] 原價HK$550，現售HK$435.20

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[大碼/46片] 原價HK$824.8，現售HK$672

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[加大碼/40片] 原價HK$944.8，現售HK$756

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[加加大碼/20片] 原價HK$528，現售HK$416

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BB福袋推介【6】[原箱三袋裝] [192片補充裝] 天然加厚嬰兒濕紙巾 | $137（原價$194.4）

有效帶走99%細菌、含蘆薈及維他命E成份、無MIT、Paraben、酒精及香料、厚而柔軟，舒適淨膚、不易沾污雙手、換片必備

原價HK$194.4，現售HK$137

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BB福袋推介【7】[三袋裝] [72片/3包] 輕潤柔膚嬰兒濕紙巾 | $223.5（原價$237）

加入Skin Lovers低敏配方，成份源自天然、可可及乳木果成份有助保護BB肌膚、天然屏障，滋潤而不油膩，並帶有天然香味、有助皮膚維持弱酸性，溫和呵護BB嬌嫩肌膚、採用天然萃取纖維，厚而柔軟，4倍更有效潔淨、無MIT、Paraben、甲醛及無添加酒精、臨床證實敏感肌適用、適用於手部，面部及身體

原價HK$237，現售 HK$223.5

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