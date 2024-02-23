BB衫 | 初生嬰兒衣物要揀ＯＯ 附0至6個月嬰兒必買服裝推介清單

BB衫 | 和尚袍、口水肩、睡袋、手襪、腳套等，究竟一個初生嬰兒需要哪些款式衣衫或服飾配件才足夠？相信每位新手父母都對以上難題充滿疑問。01親子整理了幾個常見疑慮，如包巾有甚麼用？和尚袍是甚麼？更附上0至6個月初生嬰兒日常衣服需要，無論是自用抑或送禮，都可以參考從以下10款初生嬰兒日常衣物。



一、純棉內衣

0至6個月的BB衣物以純棉為主，因質地柔軟舒適，吸汗性好，透氣度高。另要注意，純棉內衣應選擇無着色、無螢光、無香料，不會引致皮膚過敏的種類，有助減少嬰兒常見的皮膚炎、濕症等皮膚病症。

二、和尚袍

和尚袍猶如BB「底衫」，容易穿脫，適合0-6個月的BB，款式則像浴衣，屬偏襟的綁帶衣服，因酷似和尚穿的偏襟衫而得名。和尚袍是初生至5個月的BB最基本的內衣，因初生嬰兒脖子特別柔軟，不宜穿着套頭衣服，而和尚袍只須套在嬰兒身上再打繩結繫緊即可，易於穿脫，方便父母隨時替初生嬰兒更換尿片。

三、包巾

市面上的包巾多以純棉、紗布、竹纖維3種材質為主。有的包巾附有雙頭拉鍊，方便換片；有的包巾下擺設計成鐘型，可保護髖關節。其實包包巾的主要目的是製造「環抱」的感覺，讓BB獲得安全感，還原BB在媽媽子宮內的感覺，而不是要限制BB的活動，故只需包住BB的手臂即可，預留空間讓BB可以稍微活動。包巾用途廣泛，可作為哺乳巾、小被被等。

四、口水肩、圍兜

市面上的口水肩、圍兜主要有純棉、紗布、矽膠等不同材質，BB進食副食品前可用純棉或紗布的款式，開始加固後則建議改成防水或矽膠款式，方便清洗替換。口水肩主要是防止BB的下巴、頸或衣服被口水弄濕。因新生兒的皮膚較薄，容易受到口水刺激。一般在BB滿3、4個月以後可以購置，視BB流口水的程度而準備需要的數量。

0至6個月嬰兒必買服裝推介清單

嬰兒服裝推介【1】包巾禮盒 | $367

產品內容：懶人包巾1件、嬰兒帽1頂、三角領巾2條、連身裝1件、揹帶口水巾2條、紗 布手帕3條、紗布澡巾2條、護手套2隻、護腳套2隻，共16件組

產品材質：懶人包巾-93%棉、7%彈性纖維；嬰兒帽、三角領巾、連身裝、揹帶口水巾、紗布手帕、紗布澡巾、護手套、護腳套-100%純棉

適用年齡：新生兒起

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嬰兒服裝推介【2】成長包巾 | $259

產品材質：93%棉、7%彈性纖維

尺寸︰54 x 30 cm

適用年齡：0 - 24個月

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嬰兒服裝推介【3】三合一懶人包巾 | $247

產品介紹：簡單步驟3秒穿搭一次到位。緊密的包覆感，減少BB因反射而驚醒。雙向拉鍊設計隨時更換尿布。輕鬆轉換作為防踢被或睡袍使用。延長衣物使用壽命。

產品材質︰93% 棉 7% 彈性纖維

尺寸︰54x30cm

適用年齡：0 - 12個月

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嬰兒服裝推介【4】嬰兒帽 | $55

產品介紹：採用柔軟棉布料，給BB的頭仔溫暖及舒適。

產品材質: 100%棉

適用年齡：新生兒起

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嬰兒服裝推介【5】三角扣帶領巾(可扣奶嘴) 兩條裝 (三色選) | $67

產品介紹：針對BB在口腔期，總是口水滴滴落，弄濕衣服，A面可調式的酷咕鴨三角領巾結合奶嘴扣帶，一物多用，口水疹拜拜，也不擔心找不到奶嘴！棉順柔感雙面不同圖案，簡約百搭，替BB造型加分。

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嬰兒服裝推介【6】腳套 1雙入 | $37

產品材質：腳套由柔軟棉料製造，保護BB小小的腳指，溫暖又舒適。

產品材質：100% 純棉

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嬰兒服裝推介【7】網布護手套(2對裝) | $47

產品介紹：天然材質不含螢光劑、甲醛，使用更安心。採用美國純棉花織成高品質純棉布料，觸感細緻柔軟，保護BB每一吋肌膚。

產品材質：100%純棉

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嬰兒服裝推介【8】純棉內衣和尚袍2件裝(長身) | $53

產品簡介：柔軟舒適收邊縫紉技術，沒有棉線，平滑舒適、長內衣衫身特長，可包裹至腳掌、無添加螢光劑，不會引致皮膚過敏、抗菌加工處理，抑制細菌增生。

產品材質：100% 純棉

適用年齡：初生至4個月、50 厘米以下適用

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嬰兒服裝推介【9】雙面三角領巾(兩條裝) | $46

產品簡介：兩段式鈕扣設計，可依BB頸圍調整大小、雙層面布設計，當一面沾濕，可反向另一面使用

尺寸：約38 x 20cm / 35 x 20cm

產品材質：100% 純棉

適用年齡：3-24個月

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嬰兒服裝推介【10】圍嘴 | $29

產品介紹：清爽透氣，具有良好的吸水效果，BB清爽透氣、雙排固定扣設計，上下兩處固定扣，牢牢扣住不脫落

尺寸：24*25cm

產品材質：棉

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