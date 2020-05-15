【觀察】兩會前夕再離京考察　習近平為何重提「不折騰」

2020年全國兩會前夕，外界急切希望從中共高層的言行中，提前窺測中南海的政策信號。所以中共總書記習近平在距離兩會開幕不到10天（5月11日至12日）的山西之行就成為觀察中國政情人事的關注焦點。

5月12日，習近平在山西轉型示範區考察時所講：「在轉型發展上，山西既要有緊迫感，更要有長遠戰略謀劃，要久久為功，正確的東西就要堅持下去，不要反覆、不要折騰。」因為此番習的「堅持下去，不要反覆、不要折騰」和其前任胡錦濤強調的「不動搖、不懈怠、不折騰」相似而尤其引發外界的解讀興趣。

習近平在山西轉型綜合改革示範區政務服務中心了解傳統制造業轉型升級情況。（新華社）

胡錦濤「不折騰」的說法源自2008年的改革開放30周年大會，當時剛剛經歷過汶川大地震和北京奧運會「大悲大喜」的中國，正在邁入一個「變化」的時代，胡當時連用三個「不」來描述他的執政綱領：「只要我們不動搖、不懈怠、不折騰，堅定不移地推進改革開放，堅定不移地走中國特色社會主義道路，就一定能夠勝利實現這一宏偉藍圖和奮鬥目標。」

如今，在「百年未有之大變局」的歷史背景下，正在經歷產業升級的經濟轉型期、又意外遭遇新冠肺炎疫情打擊且尚未完全走出來的中國，和2008年有諸多相似之處。所以，有很多分析認為，習近平的講話，同樣是折射出中共高層希望官員走穩定發展經濟的路線。

同時，作為典型的傳統資源型地區，曾經的污染性開採以及後來的煤竭城衰，均使得「經濟轉型」成為類似山西的地方政府不得不選擇的經濟關鍵詞。但是，從傳統經濟向符合環保理念的高科技、新經濟的轉型，必然帶來轉型期的經濟增速減緩。屬於典型「黑天鵝」事件的新冠肺炎疫情，更是讓包括中國在內的全球經濟出現了罕見的負增長。這樣的現實背景下，是否要繼續堅持經濟轉型之路必然在一些類似山西的地方官員的心中產生動搖。

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習近平曾指出：「推動高質量發展是做好經濟工作的根本要求。高質量發展就是體現新發展理念的發展，是經濟發展從『有沒有』轉向『好不好』。」他曾在不同場合多次強調高質量發展，並提出一系列具體要求。

所以，習近平的上述講話還應該是在疫情之後三次歷經考察、釋放了疫情防控取得有效成果、鼓勵復工復產，以及警吿過去的環境污染行為需要「警鐘長鳴」、中國經濟將堅持走環保發展的道路之後，通過在2020年兩會前的第四次離京考察，在此夯實將繼續經濟轉型之路的信心釋放並官員鼓勵之旅。