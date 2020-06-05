【台海局勢】台海暗潮洶湧 　暴風雨前的寧靜

台海局勢暗潮洶湧，中國大陸民間「武統」聲浪不斷升高，解放軍在台海間的「實彈演習」也越來越頻繁。根據央視軍事頻道在2020年6月4日的報道稱，面向台海的解放軍陸軍第73集團軍、第74集團軍在東南海域進行海上實彈射擊考核。據央視畫面顯示，兩棲坦克在海面一字排開射擊灘頭模擬目標，隨後衝灘登陸。

據悉，第73集團軍駐守福建廈門、第74集團軍駐守廣東惠州，分屬東部戰區、南部戰區，多被認為是戰時攻台的主要部隊。73軍練打擊灘頭目標，74軍練快速裝卸載，顯然是在為登島戰進行準備。

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另一方面，除東南沿海的練兵外，解放軍還在渤海區域進行長時間的演習。6月3日，遼寧海事局宣布，軍方將於6月4日至6月10日舉行演習，但內容暫不知。同期，解放軍第二艘航母山東艦在附近海域進行訓練。解放軍還正在進行自5月14日開始到7月31日結束的79天實彈演習。

此外，5月12日，日媒引述消息人士披露，中共解放軍正計劃於8月在靠近海南島的南海區域，舉行以奪取東沙群島為設想的大規模登陸演習，「東沙兵推」的消息一曝光後也引發兩岸熱議。

解放軍軍演頻繁，似乎有「以武逼統」的趨勢，也是對外展現北京追求兩岸統一的決心。而這也可以從近期中共召開的《反分裂國家法》15周年座談會可看出端倪。

5月29日，在中國全國人大委員長栗戰書領銜召開的《反分裂國家法》15周年座談會上，包括栗戰書、國台辦主任劉結一、以及中央軍委聯合參謀部參謀長李作成等人皆參與。與會報吿者皆強調不放棄以「非和平手段」達成兩岸統一的目標，不過也有予以但書，強調這是針對「台獨」分子或外國勢力。而接下來同日大陸官媒「央視」立刻推出「一九五八炮擊金門」紀錄片，其中釋放的政治訊號被外界解讀為，隨着中美局勢的惡化，未來兩岸之間的軍事對峙和摩擦勢必將逐漸增加。

栗戰書在《反分裂國家法》15周年座談會上，強調不放棄以「非和平手段」達成兩岸統一的目標。（新華社）

北京因應中國大陸內部對台「武統」聲浪不斷高漲，加上台灣蔡英文政府雖然「親美抗中拒統」，但仍在台灣獲得主流民意的支持，因此導致北京在對台問題上勢必表現更加強硬，才能展現北京擁有「解決台灣問題」的強烈決心，進而給大陸民眾一個交待。

而對於大陸的軍事行動，台灣國防部始終強調「已有掌握」，但只能做最壞打算、最好準備。國防部長嚴德發於5月29日受訪時表示，「中共始終未放棄武力犯台的可能性，而從2020年初開始，中國大陸已經從事8次具針對性的軍事威脅活動跟訓練，這也是台海區域情勢日趨險峻」。這意味着台灣軍方已經做好台海恐在未來產生軍事對峙和衝突的心理準備。

另一方面，關於美軍在台海的軍事行動，5月14日，台灣國防部對外表示，「美海軍太平洋艦隊一艘飛彈巡防艦，清晨由北向南航經台灣海峽，執行一般航行任務，目前續向南航行」，據台國防部統計，這是美國軍艦在2020年第6次通過台灣海峽。

此外，美國海軍第七艦隊（United States Seventh Fleet）阿利・伯克級驅逐艦「拉賽爾號」（USS Russell，DDG-59）在6月4日，即六四天安門事件31周年的當天通過台灣海峽。這是美軍2020年內第7度經過台灣海峽，也是美艦在蔡英文「520」就職後首次通過台海。

據悉，美國軍艦在2019年共9度通過台灣海峽，而在2020年上半年已達7次，頻率高出許多。

美國適逢2020總統大選，隨着特朗普（Donald Trump）因為新冠疫情和近期的種族問題導致的「美國暴動」，必然使得他的選情受到巨大沖擊。而隨着中美之間的摩擦和矛盾不斷升級，加以美國大選的逼近，特朗普為了展現他強硬抗中的一面，以便爭取連任，將會如何打出「台灣牌」，以及它會否進一步引發台海之間中美台三方的軍事對峙和危機，將是台海「暗潮洶湧」的主要因素。 但這樣的結局恐非台灣民眾所樂見的。