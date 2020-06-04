【台海局勢】解放軍兩「攻台部隊」同日演練登陸、航渡

6月3日，央視軍事頻道報道稱，解放軍陸軍第73集團軍所屬兩棲重型合成旅在東南海域進行海上實彈射擊考核。畫面顯示，兩棲坦克在海面一字排開射擊灘頭模擬目標，隨後衝灘登陸。 同日，央視亦播放解放軍陸軍第74集團軍所屬重型合成旅進行民船裝卸載試驗演練，包括坦克、裝甲車、步兵戰車等50多輛軍用重型裝備快速裝載、完成遠程航渡。

第73集團軍駐守福建廈門、第74集團軍駐守廣東惠州，分屬東部戰區、南部戰區。兩支部隊多被認為可能會是戰時攻台的拳頭部隊。73軍練打擊灘頭目標，74軍練快速裝卸載，顯然是為登陸戰做準備。

在2020年初蔡英文贏得台灣總統大選後，彼時解放軍就放出備戰台海的內部演習照，其中出現一張台海航渡圖，上邊的航道疑似從廈門直達台灣南部平原，下邊航道疑從廣東潮汕地區出發航經海峽中線與上邊航道並行直達台灣島。

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除東南沿海的練兵外，解放軍還在渤海區域進行長時間的演習。6月3日，遼寧海事局宣布，軍方將於6月4日至6月10日舉行演習，但內容暫不知。同期，解放軍第二艘航母山東艦在附近海域進行訓練。此外，解放軍還正在進行自5月14日開始的實彈演習，該演習將到7月31日結束，共79天。