【觀察】台灣「外交突破」突顯出的「外交窘境」

7月1日，台灣外交部長吳釗燮親自召開記者會，對外說明有關台灣與非洲之角索馬里蘭（Republic of Somaliland）互設代表處的相關事宜。對此，台媒紛紛以台灣「外交突破」進行報道，甚至煞有介事地稱此為「重大突破」。

台灣外交部長吳釗燮宣布台灣將與索馬里蘭互設代表處。（中央社）

然而，絕大多數民眾對索馬里蘭卻是一無所知，細究才發現，此國目前在國際社會上仍處於完全不被承認的狀態。因此，所謂的外交突破，或更顯現出台灣在傳統外交找不到出路時的困境。

記者會上，吳釗燮強調，索馬里蘭境內已有包括英國、美國、歐盟、聯合國等外交駐館，該國更已進行過3次總統大選，為一和平穩定的民主國家。然而，更現實點來看，當索馬里蘭在1991年索馬里（Federal Republic of Somalia）內戰後獨立，卻因聯合國和非洲聯盟（African Union）不鼓勵更改非洲國界的「國際現實」，使得索馬里蘭迄今未被任何一個主權國家承認，相較於台灣還擁有15個邦交國，索馬里蘭可說是「邊緣中之邊緣」。

再者，吳釗燮稱雙方將互設代表處，對於非洲目前的政治秩序，會不會又是一種挑戰？即便吳釗燮稱包括英、美、歐盟都有駐館於索馬里蘭，但要問的是，台灣的國際實力能否匹配這些國家或國際組織？若沒有，勢必會遭到絕大多數非洲國家的不滿甚至抵制，那麼，台灣未來若還想在非洲發展工作，或許將面臨到更嚴峻的考驗。

索馬里蘭至今未得到國際社會廣泛承認。圖為2016年，索馬里蘭慶祝獨立紀念日。（AP）

事實上，當雙方互設代表處的消息傳出後，在PTT等台灣論壇與網絡上的討論，有一部分網民誤認為台灣是要跟索馬里發展關係，許多網友藉此調侃台灣要跟「海盜國家」交朋友；而後，一發現原來是索馬里蘭而不是索馬里後，更多的網友反問，這是什麼地方？一查之下，才發現是一個領土、人口都頗具規模，卻不被當今國際社會所承認的「國家」。

過去，台灣的外交常常被戲謔為「凱子外交」、「金錢外交」，蔡英文上台後，雖強調走的是「踏實外交」，但這些年下來，台灣其實過得並不踏實，特別是在兩岸關係始終處於低谷、民進黨政府又不思改善與北京的關係時，台灣的外交處境就益發艱難，邦交國一個一個棄台灣而去，轉而投入北京的懷抱。

當邦交國的數目減少後，民進黨政府又開始宣傳一種觀念，就是數目不是絕對，更重要的是實質的關係，因此，近年來特別着重在發展與所謂民主自由國家的交往。新冠肺炎疫情期間，還捐贈口罩等防疫用品到美國、日本、歐盟與部分亞太國家，希望以民主同盟的名義，加上台灣的防疫成果，能夠有助於台灣打開國際空間。

新冠肺炎期間，台灣外交部展開「口罩外交」，宣傳Taiwan can help，然而仍未能讓台灣的國際空間因此加大。（Twitter@MOFA_Taiwan）

然而，不幸的是，結果仍事與願違，台灣還是進不了朝思暮想的世界衛生組織（WHO）大門，非但美、歐不願意自己提案邀請台灣以觀察員名義加入，待疫情稍微和緩後，歐盟、日本等國雖陸續解禁邊境，卻都沒把台灣放在首波開放名單，這也難怪台灣流行疫情指揮中心指揮官陳時中無奈坦言，「政治因素考慮較多」。從這更可看出，成天講求民主自由，最終的決定權仍然是在國家實力，沒有實力、又無法處理好兩岸關係，難道要奢求歐美為了台灣與北京對槓？

此次與索馬里蘭互設代表處，看似民進黨政府打開了一條蹊徑，表現其外交策略的靈活與彈性，對日後發展與其他類似地區的關係按下開關，但實際上，這次行動反而凸顯民進黨政府的黔驢技窮，只能用這種方式勉強做出成績給民眾看，基本上對台灣的國際聲量完全不會加分。

一個在國際社會是零邦交國的國家，民進黨政府卻要將台灣納税人的錢幫助這樣一個比台灣還慘的地方，民眾勢必也會有更多質疑。外交工作的確是非常困難與辛苦的，第一線的外交人員的努力付出也絕對值得人們佩服，但台灣更應該思考的是，怎麼樣才能真正做到其宣稱的「發展對台灣有利的實質外交作為」，而不是硬要做出所謂「突破」，此種吃力不討好之事，大可不必。