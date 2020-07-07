西方聯手炮製「華為包圍網」　中國反制為何「差別待遇」？

最近傳出英國計劃自今年起，逐步停用華為5G設備，駐英大使劉曉明就此表示，用不用華為取決於英國，中國希望成為英國的朋友和夥伴，但若果英國想把中國當作有敵意的國家，就需要承擔後果。 在防火長城之外，有論者抽出「後果」兩隻字就大造文章，將劉曉明的言論解讀為「戰狼」脅迫。

英揆：華為是「潛在敵國供應商」

根據劉曉明事後解畫，所謂後果是指若然英國封殺華為，將會對中國企業發出非常錯誤的訊息，有負面觀感。更為要者，當約翰遜毫不諱言地表示，華為是「潛在有敵意國家的供應商」，劉曉明身為代表中國的大使，僅用上「承擔後果」一語已算是客氣，對等講法應該是：中國也可以視英企來自「有敵意的國家」。

英國首相約翰遜。（資料圖片）

近幾年來，「後果自負」的論調不時都會出自中國外交官之口，但與華為風波相關的，除了劉曉明就似乎只得一次。2019年1月，時任駐加拿大大使盧沙野曾經警告，如果加方禁止華為參與5G建設，將會面臨「後果」。

的而且確，中國當年就推行「限加令」，並且以危害國家安全為由，拘捕兩名在華加拿大人。可是加方從未公布是否批准華為參與5G建設，沒理由會因而招致這些「後果」；實則中方反擊源於加拿大應美國的引渡要求，以涉嫌詐騙為由拘捕華為副董事長孟晚舟。

西方陣營毋須公開表態也可封殺

消極而言，封殺不封殺就只是一個表態，西方陣營可以一邊強調沒有封殺，另一邊就通過修訂法例或幕後「勸告」，不用攤出來講也能達致「封殺」的效果。加拿大即從未明言封殺，但現實是主要電訊營運商已公布5G建設方案，沒有一個包括華為。

🔑🔑從法國的「口罩危機」可以看到，中西陣營分離從來不易🔑🔑（推薦文章：法國人不買法國口罩 西方擺脫不了「中國製造」?）

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單講實際效用，北京如為一間民企而威脅制裁，對方要不落口實地行事十分容易，有沒有效果又沒十分把握，牌面上5G建設更屬他國內政，所以當提到「後果」二字，如何實施往往都取決於實力對比，以及整體互動。

講實力一面，美國動員盟友封殺華為，指示加方拘捕孟晚舟，更推行愈趨嚴厲的華為供應禁令，是所有衝突的始作俑者。中方對此仍保持小心謹慎，傳聞中的美企「黑名單」仍只聞樓梯響，亦未影響首階段協議的簽定和「爆買」承諾，頂多就指出美企從華為手上年賺數百億美元，封殺等同「搬起石頭砸自己的腳」。

「限澳令」與「限加令」各有考量

另一邊廂，同樣「選邊站」公開封殺華為，日本和新西蘭毫髮無損，而澳洲則對華關係緊張。事緣坎培拉近年修訂矛頭直指中國的《反外國干預法》，又積極參與美國在南海的「自由航行」活動，更率先就新冠肺炎疫情提出國際調查，變相對華施壓，種種敵對行為累加才構成中方推行「限澳令」的外交基礎。

🔑🔑美國對中國多面開弓，連軍控協議也成為箭鏃之一。🔑🔑（【遏制中國】傳中程導彈落戶日本 美國真想霸王硬上弓？）

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加拿大的情況就較為特殊，孟晚舟事件發生於華為風波早期，連華府的禁令都未出爐，美國和西方陣營還會打出甚麼牌還是未知之數，中方出手重擊可以開一個殺雞儆猴的先例，順便劃清競爭紅線所在：用不用華為是各國的自由，但如果協助美國「出陰招」就萬萬不能。

整體而言，中國外交官有時可能辭鋒犀利，甚至是太過犀利，但中國外交自有其穩打穩紮的戰略考量軌跡，行動上不會糾纏在單一因素不放手，更加與「戰狼」之類花邊綽頭沒太大關係。