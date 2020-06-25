【遏制中國】傳中程導彈落戶日本　美國真想霸王硬上弓？

美國先前退出《中程導彈條約》，近期傳出與日本政府商量，將中程導彈運至駐日美軍基地部署。 國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙於6月24日表示，中方堅決反對美國在亞太地區部署中程導彈。如果美方執意部署，就是在中國「家門口」挑釁，中方絕不會坐視不管，將採取一切必要措施堅決反制。

中國對外表態近年被譏為「戰狼化」，孰是孰非各執一詞，但這一次吳謙的「挑釁論」是名符其實的，更加是有根有據的。去年8月，美方在退約後試射陸基巡航導彈，防長埃斯珀（Mark Esper）就毫不諱言：「我方要確保在必要限度內具備遏制中國不良行為的實力，有能力對中國實施中程導彈打擊。」

美國國防部長埃斯珀。（資料圖片）

韓國薩德事件是前車之鑒

華府都擺明車馬要對付自己了，如今更放風說要在鄰近地區部署導彈，吳謙的講法不單不是「戰狼化」，更加是太客氣，本來國防部稱之為「恐嚇」亦不算過份。可是縱觀近四五年的外交動態，似乎除非美方肯對部署國割肉讓利，否則很難找得到有個傻瓜願意收下這份「大禮」。

2016年，韓國以朝鮮連翻試爆核導武器為由，與美方協商在境內部署薩德反導彈系統，北京的反應比平壤更為激動，認為該系統射程覆蓋國境，損害其「戰略安全利益」，今天講的是防範朝鮮，明天就可以轉過來對付中國，軍事布局上等同削弱中國的核導威懾力。

美國國防部於去年8月18日在加州聖尼古拉斯島試射導彈。（美國退出《中導條約》後 首度試射陸基巡航導彈）

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中國在交涉無果後祭出「限韓令」，韓星韓貨韓國旅遊無一倖免，樂天百貨在華敗走結業，事件擾攘了兩三年之久，其間韓國總統換了人，新政府對華承諾限制使用薩德，並且不追加部署，不加入美國反導體系，以及不發展美日韓三方軍事同盟，事件才慢慢告一段落。

為北京加入軍控「製造理由」

有薩德事件作前車之鑒，加上日韓之間爆發貿易戰，新冠疫情重創環球經濟兩國要向中國這個最大貿易夥伴示好還來不及，哪還有閒功夫接過華府傳過來的「外交炸彈」呢？實實在在地說，華府到底拿得出甚麼好東西，可以抵銷非正式經貿制裁的打擊呢？

近有政軍大棒打歐洲，遠有口頭上支持加拿大，美國近年要對付中國，霸道都屬其次，最大問題是霸道得來又不願埋單找數，總是勸誡或威逼盟友「選邊站」，連利誘都談不上，試問這樣恃大行兇的做法又可以發揮多大作用呢？須知道日本就剛以「無地方擺」為由，中止部署美製陸基宙斯盾系統。

《中導條約》相關事件一瞥（外交部副部長馬朝旭：反對美國在亞太地區部署中程導）：

最合理的猜測是，美方也有自知之明，知道這一次沒那麼容易「霸王硬上弓」，因此所謂中導落戶日本僅是虛晃一招，目的在於逼迫中國坐上談判桌，與美俄三方協商全新的軍控方案，消息旨在表達：假如中國不自願加入，華府就可能會持續「製造」北京需要加入的「理由」。

由此看來，無論是放風說要擺導彈，抑或是在美俄軍控會議故意擺拍從缺的「中國席位」，可能都只是些小動作，擾擾攘攘居多，中國有足夠實力靜觀其變。