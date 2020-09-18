【中印衝突】解放軍二級戰備意味着甚麼？

在中印邊境9月7日發生「鳴槍事件」之後，《南華早報》報道援引中國軍方消息人士透露，中印邊境的解放軍一度將戰備等級提高到第二級。但在兩國外長會晤後，警戒級別被降低。這意味着，北京認為印度在中印邊境的行動已經導致局勢惡化，對中國已構成直接軍事威脅。

據悉，中國解放軍戰備等級除「常態戰備」外分為三級。2013年4月中國國防部發布的《中國武裝力量的多樣化運用》白皮書，首次對外公布中國軍隊面對可能的戰爭威脅時的戰備等級情況——中國軍隊根據執行任務需要進入等級戰備，戰備等級按照戒備程度由低級到高級分為三級戰備、二級戰備、一級戰備。

在不同的級別下，解放軍的行動亦有所不同，以應對不同的狀態。但外界通常意義上，將中國軍方的戰備等級分為四級，其中將非戰時的常態戰備狀態，定義為中國軍隊三個等級戰備之外的第四個等級，即四級戰備。

解放軍戰備級別示意圖。（多維新聞）

其中，二級戰備距離戰爭一觸即發的一級戰備只差一級。解放軍上一次在中印邊境地帶將備戰級別提升至二級，是1987年。

1987年中印邊境衝突，是中國與印度歷史上發生的第三次邊境衝突。該事件雖未造成直接的軍事衝突，但是兩國之間緊張的形勢已經使得中印再次走到了開戰的邊緣。據稱，中國當時向美國通報了情況，指出如果印軍繼續蠶食，中國將給之一個教訓。

觀察人士指出，二級戰備已經是局勢十分緊張的體現。這表明印度的軍事行動已經對中國直構成軍事威脅，雖然還不至於達到隨時爆發大規模戰爭程度。 解放軍在中印邊境將戰備等級升級到第二級，意味着更多的武器和部隊被部署到前線，各級部隊開始進行臨戰訓練，隨時準備投入戰爭。

雖然上述消息稱，在中印外長會晤之後降低了等級，但不意味着解放軍在中印邊境的戰備就會放鬆。

中國官方對於解放軍各級戰備的具體狀態，並未有過公開。中國軍報《解放軍報》2014年5月的報道曾，中央軍委於2012年7月發佈施行《中國人民解放軍戰備工作條例》，但相關內容未見諸於媒體。

目前可查閲的公開資料顯示，解放軍二級戰備，即局勢惡化，對中國已構成直接軍事威脅時，部隊所處的戰備狀態。進入二級戰備，解放軍值班人員開始加班執勤，擴充軍隊已經被提上日程，重要方向的邊防部隊，按戰時編制齊裝滿員，各級部隊開始進行臨戰訓練，陣地工事設置完畢。

這表明，中印邊境駐防的解放軍已經陳兵邊境，隨時能夠應對來着印度的軍事威脅，包括可能爆發的戰事。這一點從解放軍近期在高原地區密集的軍事演練就可以窺知一二。中國央視《軍事報道》節目官方微博9月16日報道，演練中，西藏軍區某炮兵旅多型火炮在海拔4,700米高寒山地，對超出射界外的目標進行遠程打擊。

+ 8 + 8 + 8

這只是解放軍近期演習的最近一次。從6月份中印邊境爆發衝突以來，包括西藏軍區、新疆軍區，解放軍陸軍、空軍，以及火箭軍、戰略支援部隊，已經進行了數十次針對性實彈演練。

此外，加拿大軍事雜誌《漢和防務評論》（Kanwa Defence Review）最新一期雜誌中的一張衛星照片顯示，解放軍沿着邊境地區的班公湖部署軍隊和武器。該雜誌總編輯說，解放軍在前線機場的戰機上裝載了武器，顯示他們隨時準備好行動，也是邊防空軍處於二級戰備狀態的明顯標誌之一。

印度《經濟時報》（Economic Times）9月17日發表的報道稱，解放軍在班公湖南岸部署1萬兵力，50個營在拉達克實際控制線，而此前為35個營，文章引述一名印度高級官員說：「過去一週雙方沒有越界或對峙最新事件發生，但解放軍大量部署了軍隊和武器裝備。」

如果中印邊境局勢進一步緊張，解放軍的戰備等級可能隨時發生變化，不排除會升級至臨戰的一級戰備狀態。在這一狀態下，武器裝備全部荷槍實彈，導彈進入發射架，國防部會給所有作戰部隊、後勤保障部隊等部門下達命令隨時投入戰鬥，軍人全副武裝隨時奔赴前線，戰備人員24小時值班等。屆時，中印邊境戰爭恐怕真的就將一觸即發。

中印邊境局勢持續緊張，解放軍一度進入二級戰備。圖為：2017年7月30日，解放軍建軍90周年閲兵在位於內蒙古的朱日和訓練基地舉行。（新華社）

解放軍戰備等級啟用至今，戰備等級有數次被提升至一級戰備。包括朝鮮戰爭、炮擊金門、中蘇邊界戰、中越戰爭、1996年台海危機等時期。2001年4月1日，著名的「南海軍機碰撞事件」發生很短時間之內，解放軍的戰備狀態曾被迅速提升到了一級戰備。

在中國提升戰備等級的同時，印度也沒有落後進度。路透社報道，過去印度在拉達克東部邊境部署的士兵數目約為兩萬到三萬名，近日隨着局勢惡化，兵力增加一倍以上。印度軍官拒絕提供詳細的士兵數量，只說印方增兵是跟進中方。

正如香港01此前就曾指出的，從1962年至今，中印邊境雖然時有摩擦但一直保持着「和平」。如果今天的印度的決策者，依然像1962年一樣，賭中國不會向印度發起進攻，繼續採取更為激進的冒險行動，雖然北京並不希望中印邊境發生戰事，但必要時刻不排除北京會選擇「給之一個教訓」。