【觀察】美台建交迎來「夢醒時分」　台外交部為何急踩剎車

台灣社會普遍認為，在「親美反中」的蔡英文第二任期內，台美關係將會不斷升温，甚至部分台獨人士更希望，最終能重返「美台建交」的外交關係。不過這樣的「美夢」恐怕隨着台灣外交部長吳釗燮對兩岸紅線的「暗示」而吿終。

9月17日，美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪台，主要行程除了和蔡英文會面後，並參加了前總統李登輝的追思吿別禮拜活動，最後於9月19日下午返美。而這是繼美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）於8月9日率團訪問的第二波訪問團，外界認為這是「美台升温」的證據。

但根據台媒中央社在9月24日的報道，外交部長吳釗燮於9月20日接受美國全國公共電台（NPR）專訪時表示，「台美關係近來大有進展，台灣會持續強化雙邊經濟、貿易、政治與安全關係，但目前不尋求建立全面外交關係」。雖然吳釗燮沒有說明原因，但明眼人都知道所謂的「美台建交」將碰觸兩岸關係的「紅線」，勢必使得兩岸關係更加緊張。

台灣外交部長吳釗燮（右）9月18日在台北賓館會晤美國國務院次卿克拉奇（左），雙方針對台美關係各項議題及未來合作項目深入交換意見。（中央社）

而「美台建交」的聲浪之所以在台灣社會被激起，其中還有一原因，便是美國近期提出「台灣返聯」的提議，因此引發聯想。

據台媒報道，美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）9月16日會晤台灣駐紐約辦事處長李光章。她指出，「台灣正遭到北京邊緣化」，但 2,400 萬台灣人的聲音應該被世界聽見，並進一步表示「美國正在推動台灣重返聯合國」。不過這個說法被外界認為可能只是美國總統特朗普（Donald Trump）為了拯救美國大選選情所提出的「淡倉支票」。而台灣部分台獨人士便加以延伸，認為在美台關係不斷升温的情況下，假如台灣若真的能重返聯合國，那麼離「美台建交」其實也不遠了。

因此，很有可能外交部長吳釗燮之所以表示目前台灣不打算和美國尋求建立全面外交關係，就是要避免有心人士不斷放話，進而引發北京的強烈反制，過早地將台灣外交處境陷於動彈不得的被動局面，另一方面也避免讓兩岸關係更加「劍拔弩張」。

不過，對於美台關係是否能迎來實質的提升，其實也是要打一個問號的。外界先前認為克拉奇訪台會有正式的經濟對話，而最終迎來的卻是非正式的對話。此外，由於克拉奇是美國 「經濟繁榮網絡」（Economic Prosperity Network，EPN）的主責人，而EPN的目標就是創造「中國以外的第二供應鏈」，令外界格外關注克拉奇訪台會否強化台灣與EPN之間的關係。對此，民進黨於9月23日邀請學者李淳專案報吿「經貿新架構、供應鏈重組及台美合作的契機與挑戰」，而會後蔡英文提及，「當下確實是非常關鍵的時刻」，但也顯示出美台雙方都尚未針對EPN做出明確的政策。

台灣能否加入EPN，對於台灣未來的經濟發展和前景將有很大的影響，不過美國尚未正式表態的情況下，台灣似乎只能「聽天由命」。

如果退一萬步來說，就算「美台建交」真的成立，除了政治象徵之外，美國能給台灣帶來何種實質並且互惠的好處呢？假如美台之間的官方經濟交流只停留在軍售層面，而遲遲沒有迎來雙邊貿易協定（BTA）或自由貿易協定（FTA），那麼「美台建交」也是虛幻的。