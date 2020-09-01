肯定台灣鬆綁美豬牛進口舉措　AIT：美台將舉辦經濟商業對話

台灣總統蔡英文早前表示，將放寬含瘦肉精美國豬肉和30月齡以上美國牛肉進口。 美國在台協會（AIT）8月31日發佈聲明，肯定台灣採取重要舉措，逐步落實對美國豬肉和牛肉進入市場的承諾。 AIT稱，又表示，將與台灣建立新的雙邊經濟對話。

AIT表示，美台對於牛肉和豬肉市場准入的討論已經經歷將近十年，蔡英文8月28日宣布開放美牛美豬進口的聲明是歷屆美台各級政府來回討論所取得的豐碩成果，「台灣仍然是美國最大且最重要的經濟夥伴之一」。

AIT稱，正如美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）所說，美方期待見到更為緊密的美台經貿合作，在這樣的背景下，美台經濟關係將更上一層樓；美國國務院助理國務卿史達偉（David Stilwell）也宣布，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，並由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇（Keith Krach）主持。

AIT指出，這場新的高階年度經濟對話將提供平台，深化美台在各項優先議題上的經濟連結，包括重新佈局科技和醫療產品供應鏈、加強投資篩選和知識產權保護，以及擴大基礎設施和能源部門的合作，這場對話將有助於開拓新的經濟合作領域，以及加強現有的合作計畫。

對AIT聲明，台灣外交部於8月31日晚間回應稱，感謝美方採取實質行動，進一步深化台美經貿連結。台灣外交部表示，未來外交部將繼續配合政府相關部會，透過上述對話以及台美其他經貿互動平台及管道，積極累積台美雙邊貿易協定的正面動能，讓雙邊經貿夥伴關係展開新篇章。

據了解，美國多年來一直希望台灣開放進口美國豬牛，並將此和雙邊貿易協定（FTA）掛鉤。美國逾百位國會議員2019年底即呼籲啟動台美貿易協定，但美國代表萊特海澤（Robert E Lighthizer）指出，台美之間依舊面臨長期貿易壁壘，解決這些問題對於加深台美貿易投資關係至關重要，顯見爭吵多時的美豬、美牛議題，已成為台美貿易協定遲遲無法啟動的關鍵因素。