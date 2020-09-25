美國打外交戰有優勢　中國仍有望破局？

9月21日，習近平在聯合國成立75周年紀念峰會上發表演說，其間他表示：「（中國）不追求一枝獨秀，不搞你輸我贏，也不會關起門來封閉運行，將逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，為中國經濟發展開闢空間，為世界經濟復甦和增長增添動力。」

穩住外交是「內循環」必要條件

對於美國的步步進逼、重重圍堵，中國提出以「內循環」以突破封鎖，但北京反覆強調，所謂「內循環」絕對不是閉關鎖國，而是建基於國內與國外經貿體系相副相成。

官方專家們亦紛紛解畫，表明由經濟上不能閉門造車，科技上亦不可能關起門自己來研發，中國需要繼續推動全球化，以及提高對外開放水平，以期美國對華「脫鉤」淪為與世界「脫鉤」。

9月21日，習近平在聯合國成立75周年紀念峰會發表講話。 （新華社）

換言之，中國要實現「內循環」，先決條件是要在外交戰場上守得住，避免或阻止其他經濟體加入美國陣營，聯手與中國「脫鉤」，否則如被迫困在家門裡，自力更生可不是口頭上講講那麼容易。然而美國仍然是世界第一強權，於政軍經科各大領域保持領導地位，「軟實力」可觀，可以動員的盟友亦不在少數，兼且是來自已發展地區的高收入高技術國家。

法媒：美歐關係步入「嚴寒」

單看牌面，論自身實力，中國講得最多的就是自己為「最大的發展中國家」，坐擁14億人的龐大市場，大量中低收入人口代表本國還有發掘消費潛力的空間，加之以中國如今依然是「世界工廠」，供應鏈、人才和技術都有相當水平，所以各國都需要把握中國的發展機遇，繼續在華設廠投資，推行科研合作，而不會為了華府的單邊主義爭霸願望而犧牲自身利益，逆全球化潮流而動。

高通是華為手機晶片重要供貨商之一。（Reuters）

除了中國對各國本身有「拉力」，美國於外交戰上的強橫舉措也有「推力」作用，起碼有助北京站穩陣腳，事緣現屆美國政府提出「美國優先」，要優先於的對象其實又何止中國呢？

日本、加拿大和歐盟號稱為美國盟友，都吃過華府的強勢相逼的一招，甚至如今還正在和美國打關稅戰。法國《世界報》即於6月20日發表社論，指美歐關係已步入「嚴寒」，緣於華府就駐軍問題上冒犯德國，又有干預波蘭選舉之嫌，更警告如歐洲國家針對Google、Apple、Facebook和Amazon（GAFA），開徵數字稅，將會面臨美國的制裁。

華府被控對中國收取「非法」關稅

中國的外交戰對象也不一定限於國家層級，例如就中美貿易戰，Tesla 、平治、福特及富豪多家車廠已入稟美國國際貿易法院，控告美國政府對中國入口零件徵收「非法」關稅。至於就華為風波，美國晶片業巨頭高通正遊說美國政府，呼籲取消公司向華為出售晶片的限制，認為禁令會將每年80億美元的市場拱手讓給其海外競爭對手。

高通據報正申請向華為供貨許可

就事論事，中國對美打外交戰是攻則不足，守則仍有餘，亦即要建立美國級數的盟友網絡大概是太長遠，但要凍結美國動員盟友的圍堵攻勢，還是可以辦得到的，其間歐盟作為「第三極」，份量夠重大又不是事事與美國同調，關鍵時刻有可能成為中美外方角力的「造王者」。

有見美國換了新總統也不見得會換政策，北京需要思考的是，如何嚇退見獵心起群起而攻之的一群，同時增加自身的相對吸引力，逐步改變處於下風的基本盤，尋求轉守為攻的機會。